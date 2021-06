Famiglia Reale, la decisione del principe Carlo spiazza tutti

La decisione del principe Carlo ha tolto le parole all’intera famiglia reale di Buckingham Palace.

Ormai non è più un segreto, l’amore tra Meghan Markle e la famiglia reale non è mai scoppiato. Ancora prima dell’allontanamento da Londra in favore della California o delle interviste ad Oprah, l’attrice ne era certa, a Buckingham Palace non era amata.

La famiglia reale avrebbe trovato persino un “nomignolo” per la Markle

Sono diverse le ipotesi che sembrano “giustificare” la non gradita presenza della Markle. Quest’ultima, infatti, risultava troppo diversa da Kate, inoltre, non aveva neanche il comportamento tipico di Buckingham Palace e della sua famiglia.

Insomma Meghan è sempre stata un tipo troppo estroverso per poter conquistare le grazie della Royal Family. A confermare l’attratto con la nuora basti pensare al soprannome dato alla Markle dal principe Carlo “Tungsteno”.

Il soprannome scelto deriva da un metallo duro ma flessibile

Non tutti però sono d’accordo con questa versione, per altri il nome attribuito dal principe di Galles sarebbe un ricercato complimento. Per chiarire ogni dubbio, quindi, la narratrice di The List, Christine-Marie Liwag Dixon, ha spiegato cosa significasse.

“Meghan Markle non ha avuto vita facile da quando si è unita alla Royal Family. Le persecuzioni della stampa e le incomprensioni con il resto dei componenti rendevano la sua vita davvero al limite. La sua capacità di resistere (almeno inizialmente) le sarebbe valso il soprannome di Tungsteno!”.

La durezza e al contempo la flessibilità della ragazza, dunque, gli sono valsi questo soprannome a dir poco originale. Purtroppo però, per come si sono evolute le cose, sembra proprio che il metallo non abbia portato particolare fortuna a Meghan ed Harry, arrivati ormai ai ferri corti con la famiglia reale.

