Famiglia Reale, Harry si sarebbe fatto prendere dal panico dinanzi la regina

All’interno del suo documentario il principe Harry svelato alcuni aneddoti riguardanti il vivere a Buckingham Palace con la regina.

Imbattersi nella regina d’Inghilterra farebbe venire un colpo a molti di noi ma, a quanto pare, persino lo stesso principe Harry a volte si sarebbe sentito in soggezione incrociando il suo sguardo durante le visite a Buckingham Palace.

Molti al cospetto della regina temono di infrangere per errore il protocollo reale

Non è, infatti, solo questione di prepararsi per l’appuntamento, a mettere davvero ansia è la possibilità di fare o dire qualcosa di “sbagliato” che possa andare ad infrangere il protocollo reale. Oppure, semplicemente offendere con il nostro atteggiamento la monarca o sembrare un pò sciocchi.

Harry avrebbe consigliato gli ospiti del palazzo su come superare il senso di disagio

Una paura, quest’ultima, che sarebbe condivisa in alcuni momenti anche dagli stessi parenti della nobile, come ha raccontato il principe Harry. Nello specifico in una clip girata nel 2018 sul ruolo che potrebbe avere la regina come capo del Commonwealth, Harry ha scherzato sul “panico” provocato da sua nonna.

Inoltre, durante le riprese della HBO di “Queen of the World“, stando a quanto riportato dal The Express, Harry si è offerto di dare alcuni consigli ai membri del cast che erano presenti a Buckingham Palace per le riprese.

Per tranquillizzare lo staff, infatti, il principe ha detto come lui stesso, nonostante il grado di parentela a volte soffra della forte presenza della nonna. Il tutto, infine, è stato condito da una simpatica battuta.

Per Harry, infatti, nonostante la troupe era arrivata solo da due settimane, avrebbero già trascorso più tempo all’interno del palazzo rispetto alla sua intera esistenza.

