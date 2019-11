Una intera famiglia è stata distrutta dall’incidente sulla A13 Bologna Padova. Ma come è potuto accadere?

Una famiglia distrutta dall‘incidente sulla A13 con uno schianto mortale che ha coinvolto anche altre persone.

Lo schianto mortale per una intera famiglia

Una notte fatta di sangue e dolore sulla autostrada Bologna-Padova dove hanno perso la vita una mamma, un papà e un neonato di soli cinque mesi. Altre cinque persone sono rimaste ferite con il coinvolgimento tra un camper – un pullman e un’auto.

Un effetto domino che ha colpito una intera famiglia e secondo le prime indiscrezioni, la famiglia che viaggiava sul camper è stata tamponata da una utilitaria. Di conseguenza la stessa ha urtato il newjersey per poi ribaltarsi in mezzo alla carreggiata: lì è stata tamponata dal pullman che stava arrivando.

Immediato l’arrivo della Polizia Stradale e Vigili del Fuoco insieme alle ambulanze che hanno dato pronta assistenza. Per la famiglia non c’è stato nulla da fare se non dichiararne il decesso.

Tutti gli altri feriti non sono in pericolo di vita. Sul pullman 50 ragazzi di una comitiva di Pordenone – molti anche minorenni – che stavano rientrando dalla gita al Lucca Comics.

Altro grave incidente sulla A14

Altro tragico incidente sulla A4 – Serenissia dove due auto e un furgone si sono scontrate violentemente. Proprio ieri sera è accaduto il dramma con il tamponamento a catena che ha distrutto tutti i veicoli.

Anche in questo caso immediato il soccorso dei Vigili del Fuoco, Polizia e 118: una vittima e feriti che sono stati dovuti tirare fuori dagli abitacoli, in quanto incastrati tra le lamiere.

Una operazione delicata e poi la corsa in ospedale.

Nonostante la tempestività dei soccorsi, uno degli uomini che guidavano i mezzi è morto sul colpo e per lui non c’è stato nulla da fare.