Falso dirottamento Amsterdam, la verità dietro il terribile errore del pilota – Video

Dopo la grande paura per il falso dirottamento di Amsterdam, ora emerge la verità su quanto accaduto dentro l’aereo

Il falso dirottamento di Amsterdam ha lasciato i passeggeri senza parole, tra panico e polemica. Ma ecco cosa è accaduto veramente sull’aereo.

Che cosa è successo al volo dell’Air Europe?

L’emergenza è partita dal Gate D e una parte di aeroporto è stato evacuato, dopo che il volo Air Europe ha lanciato l’allarme per dirottamento.

Il volo diretto a Madrid ha destato sospetti ai millitari olandesi che – come ha evidenziato il De Telegraaf – ha fatto evacuare il Gate D. Le 27 persone sono state fatte scendere dall’aereo circondato di militari e ambulanze per poi capire che nulla di tutto questo fosse vero.

Tantissima la paura tra i passeggeri e i militari, per un aeroporto della stessa portata di quello di Londra e che ha temuto sul serio in un possibile attacco terroristico.

La verità sull’errore del pilota

La verità deriva da un errore di distrazione da parte di uno dei piloti dell’aereo, che ha generato forte panico e sistema d’allerta.

La Torre di Controllo nel tardo pomeriggio ha visualizzato il codice 7500 inerente al volo Airbus A330 dell’Air Europa con direzione Madrid – come cita il Corriere della Sera grazie a fonti locali.

7500 è un codice molto importante che segnala atti illegali a bordo, che possono essere un ordigno esplosivo – un dirottamento o tutto ciò di compormettente e pericoloso. In questo caso specifico il pilota ha inserito il codice per sbaglio – o meglio non ha inserito quello corretto – con un effetto domino devastante.

Il video con le sue scuse sta facendo il giro del web e non ha per nulla divertito i passeggeri a bordo. Ecco il video con le scuse – pubblicato da Repubblica – del pilota dopo l’errore che ha generato il panico: