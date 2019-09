Fagioli Adzuki: i benefici per il cuore, il peso e la massa muscolare

Fagioli Adzuki: i benefici per il cuore, il peso e la massa...

I fagioli azuki sono fantastiche fonti di nutrienti essenziali, vitamine e minerali.

In generale, la ricerca ha associato i fagioli a un’invecchiamento più lento, il miglioramento della salute del cuore, la prevenzione del cancro, colesterolo più basso, la vita ridotta e l’energia aumentata.

I fagioli secchi sono spesso un alimento base nella dieta di molti vegetariani e gli studi dimostrano che fagioli come la varietà adzuki possono essere una delle ragioni principali per cui molti benefici per la salute sono associati a questo modo di mangiare.

Questi legumi, a volte chiamati anche fagioli azuki o aduki, si dice che siano i più “yang” della famiglia dei fagioli.

Con il loro profilo aromatico ma abbastanza neutro, anche il palato più esigente sarà probabilmente affascinato da questi fagioli. Ecco tutti i benefici che hanno sulla salute.

5 benefici per la salute dei fagioli Adzuki

Aiutano a gestire il diabete

Con il loro alto mix di proteine ​​e fibre, i fagioli adzuki sono ottimi per aiutare a gestire il normale livello di zucchero nel sangue.

La ricerca sugli animali ha anche dimostrato che le proteine ​​presenti nei fagioli adzuki possono persino inibire le α-glucosidasi intestinali, che sono enzimi coinvolti nella scomposizione di carboidrati complessi come l’amido e il glicogeno.

In altre parole, i fagioli adzuki agiscono come inibitori dell’alfa-glucosidasi che vengono presi per controllare il diabete.

Ciò rende il fagiolo adzuki una grande aggiunta a qualsiasi programma di dieta per diabetici per aiutare a trattare, gestire o prevenire il diabete.

Aumentare l’assunzione di antiossidanti

Non solo i fagioli adzuki sono gustosi, ma sono anche carichi di antiossidanti che combattono le malattie e promuovono la salute.

I ricercatori hanno identificato almeno 29 diversi composti trovati all’interno di un fagiolo adzuki, rendendoli alcuni degli alimenti più antiossidanti in circolazione.

Questi composti includono bioflavonoidi che sono apprezzati per i loro benefici per la salute antiossidanti e antinfiammatori.

Aumentare la massa muscolare

Il consumo di cibi proteici come i fagioli azuki può aiutare a costruire la massa muscolare. Solo una tazza di fagioli azuki contiene 17,3 grammi di proteine, un potente pugno proteico.

I muscoli sono costituiti da proteine ​​- quindi le proteine ​​sono necessarie per costruire e mantenere i muscoli.

Senza un’adeguata proteina, si verifica la perdita muscolare. Se fai un sollevamento pesante, il tuo fabbisogno proteico è ancora più elevato.

Combinare una routine di allenamento regolare con un aumento dell’apporto proteico sano è un ottimo modo per rendere il tuo corpo non solo più magro, ma più forte.

Migliora la salute del cuore

Con la loro alta concentrazione di fibre alimentari, acido folico, potassio, magnesio e vitamine del gruppo B, i fagioli adzuki hanno davvero scritto sulla salute del cuore.

Mangiare fagioli azuki come parte di una dieta e di uno stile di vita sani per il cuore può aiutare a ridurre le possibilità di sviluppare malattie coronariche.

La loro fibra alimentare aiuta a regolare i livelli di colesterolo mentre il loro potassio rilassa i vasi sanguigni e aumenta il flusso sanguigno, riducendo la pressione sanguigna e lo sforzo sul cuore.

Sana gestione del peso

L’aggiunta di fagioli adzuki alla tua dieta può aiutarti a mangiare di meno e farti sentire sazio più a lungo. Spero che sazi più a lungo significhi meno eccesso di cibo perché raggiungi la sazietà senza consumare troppo cibo.

L’alto contenuto di fibre dei fagioli azuki è il motivo per cui ti senti saziato più a lungo.

Gli alimenti ricchi di fibre come i fagioli tendono anche a richiedere più tempo per mangiare e meno ad alta intensità energetica, il che significa che hanno meno calorie per lo stesso volume di cibo.

Quindi, sia che tu stia cercando di perdere peso o mantenere il tuo peso attuale, consiglio vivamente i fagioli adzuki come parte della tua dieta.