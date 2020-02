Chi è Fadi, il giovane cantante tra i concorrenti delle nuove proposte del Festival di Sanremo 2020, condotto da Amadeus

Scopriamo tutti i segreti di Fadi, il giovane classe ’88 a Sanremo 2020.

Chi è Fadi

Thomas O. Fadimiluyi, noto con il nome d’arte di Fadi, è originario della Riviera Romagnola dove nasce nel 1988. Trascorre l’infanzia e l’adolescenza a Riccione.

Nel periodo adolescenziale, il giovane si avvicina all’indie romagnolo, dopo di che, nel 2018, incide il suo primo singolo dal titolo “Cardine”, a cui segue il secondo, uscito nel 2019, che ha deciso di chiamare “Canzone leggera”.

Nel dicembre dello stesso anno partecipa all’edizione di Sanremo Giovani, con il singolo “Due di Noi”. Arrivato tra i finalisti della gara, sfrecciare verso il palco dell’Ariston, sul quale si esibirà tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2020.

Vita privata e curiosità

Fadi è un giovane molto riservato, del quale si conoscono pochi dettagli relativi alla vita privata. Non è chiaro, ad esempio, se il suo cuore sia impegnato o il cantante romagnolo sia single.

Oggi abita a Riccione, dove vive con i genitori, che gestiscono un piccolo albergo. Nelle sue vene scorre sangue nigeriano da parte di padre, mentre la mamma è italiana.

La passione per il canto e per la musica il giovane la eredita proprio dalla famiglia. Sono i suoi genitori, infatti, i primi a fargli ascoltare alcuni degli artisti del panorama musicale internazionale come Bob Marley, Ray Charles, Fela Kuti (cantanti preferiti del padre), Lucio Battisti e Lucio Dalla (preferiti dalla madre).

Fadi è molto attivo sui social, dove ha un seguito di 6mila followers. Dal suo profilo emergono la passione per la fotografia, per i motori, in particolare per le due ruote, amore che sembra avergli trasmesso il padre, e naturalmente per la musica.

Altre piccole chicche su Fadi sono che il giovane avrebbe una grande passione per i cappelli e che ha avuto la possibilità di aprire un concerto di Francesco De Gregori.