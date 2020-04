Facebook lancerà una applicazione chiamata Tuned per avvicinare le coppie separate dall’isolamento da coronavirus.

Facebook Tuned cercherà di annullare quelle distanze difficili da sopportare per le coppie forzatamente separate.

Lontananza forzata

Facebook Tuned è l’app del popolare social network che ha lo scopo di avvicinare le coppie. Del resto la separazione forzata può mettere a dura prova anche le coppie più forti e abituate alla lontananza. Il problema è che non ci sono certezze su quando la situazione tornerà alla normalità e, soprattutto, quando ci si potrà finalmente riabbracciare.

Perciò, Facebook sta collaudando Tuned che ha l’obiettivo proprio di annullare le distanze.

Cos’è Tuned

Per fortuna che esistono i nuovi mezzi di comunicazione e i social network. Per questo anche Facebook ha deciso di potenziare il suo servizio con una nuova app Tuned. Si tratta di una chat di coppia che garantisce privacy. Al suo interno si possono condividere non solo messaggi ma anche video, foto e tracce musicali usando Spotify. Una specie di ambiente protetto e virtuale dove poter condividere con la propria anima gemella ciò che piace in tutta sicurezza.

Per il momento Tuned è disponibile soltanto per i dispositivi Apple negli Usa. La app è in via di test anche per gli altri dispositivi. Non ci resta che attendere la sua diffusione.

Già nel settembre del 2019 Zuckerberg aveva sperimentato una versione simile di questo esperimento che, però, non era riuscita ad arrivare in Europa ma soltanto in altri 20 paesi. Il problema era sorto con il garante della privacy irlandese.