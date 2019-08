Si chiama Facebook Threads ed è la nuova chat di Instagram pensata da Mark Zuckerberg, che andrà a sostituire Direct

Tra le novità di Facebook Threads la condivisione, oltre che di foto, video e stati, anche della propria posizione geografica.

Iniziano i test di valutazione di Threads

E’ da poco iniziato il test di valutazione della nuova app di messaggistica pensata per Instagram: il suo nome è Threads.

Mark Zuckerberg e il suo team hanno deciso di affiancare a Instagram un’app che consentirà la condivisione di testi, di contenuti multimediali e di alcuni validi e imprescindibili strumenti come la posizione geolocalizzata e addirittura l’autonomia della batteria.

Alcune di queste informazioni saranno condivise, nel rispetto della privacy, solo con una lista ristretta di amici selezionati dagli utenti di Instagram.

La società di Menlo Park non ha ancora diffuso informazioni ufficiali sulla nuova app di messaggistica istantanea, tuttavia il sito statunitense The Verge è riuscito a ottenere alcune schermate che mostrano il funzionamento del nuovo sistema.

Threads, dopo essere stata installata e associata naturalmente al proprio profilo Instagram, permetterà la condivisione di stato, di fotografie e di video (che potranno essere modificati con i filtri di Instagram).

Threads per Instagram, geolocalizzazione in tempo reale?

Il punto forte della nuova app di messaggistica per Instagram è sicuramente la possibilità di condividere la propria posizione geografica.

La posizione non sarà fissa: i contatti seguiranno passo passo gli utenti mentre si muovo all’interno della mappa condivisa, ma non è chiaro se la condivisione avverrà in tempo reale.

Altra novità della nuova chat sarà la possibilità di vedere i pallini verdi, che indicano quali contatti sono online.

Su Direct, invece, è possibile vedere i pallini verdi solo delle persone con cui si interagisce più spesso, sempre che queste abbiano selezionato la relativa opzione.

Threads verrà in un primo momento affiancata a Direct, il quale sarà nel tempo completamente sostituito dalla nuova app.