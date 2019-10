Il progetto Libra di Facebook comincia a vacillare: a PayPal si aggiungono Mastercard, Visa, Stripe ed eBay

Mastercard, Visa e altri si sono ritirati dall’Associazione Libra di Facebook, seguendo la decisione di PayPal.

Inizialmente c’era tantissimo entusiasmo per il lancio del progetto Libra di Facebook e si contavano ben 28 membri aderenti all’associazione, ma adesso sembra che non sappiano più gestire i problemi che Libra sta affrontando, in particolare le problematiche concernenti la regolamentazione da parte delle autorità competenti.

Ora Mastercard, Visa, eBay e la società di pagamenti Stripe hanno deciso di non partecipare al progetto e di ritirarsi in maniera definitiva.

Progetto Libra

Il progetto è stato oggetto di rigorose indagini da parte delle autorità di regolamentazione e del Governo degli Stati Uniti.

Il 23 ottobre, il CEO di Facebook, Mark Zuckerberg, si presenterà davanti al Comitato dei servizi finanziari della Camera per cercare di chiarire e risolvere le problematiche che ruotano intorno a questo progetto.

Nel mese di luglio l’amministratore delegato di Libra, David Marcus, ha rivelato le sue preoccupazioni principali riguardanti il riciclaggio di denaro, il finanziamento di terroristi, ecc.

Progetto Libra: anche eBay lascia il progetto

Venerdì della scorsa settimana eBay ha annunciato di aver deciso di

“non andare avanti come membro fondatore. Al momento, siamo concentrati sulla diffusione dell’esperienza di pagamenti gestiti di eBay per i nostri clienti“

Facebook Libra: Stripe pronta a collaborare, ma dopo aver risolto i problemi

Stripe è pronta a collaborare con il Social per il lancio del progetto Libra, ma per il momento preferisce “fermarsi” fino a quando le problematiche non verranno del tutto risolte.

A tale proposito, Stripe ha commentato: