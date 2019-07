Facebook, evacuati uffici e magazzini postali: allarme Sarin dentro la sede

Gli uffici di Facebook sono stati evacuati per paura del Sarin, minaccioso per tutti i dipendenti. Ma cosa è successo?

Sarin negli uffici Facebook? Una minaccia che ha portato i dipendenti ad evacuare gli edifici per paura di essere intossicati. Vediamo i dettagli della vicenda.

Che cos’è il Sarin?

Il Sarin è un gas nervino molto pericoloso, classificato ed utilizzato come arma chimica per la distruzione delle masse. Sono stati degli scienziati tedeschi a scoprirlo nel 1938 – tanto che da quel momento si è pensato di utilizzarlo per gli stermini veloci e in grandi quantità.

Bisogna evidenziare però che – nonostante fosse stato autorizzato durante il periodo nazista – non fu mai utilizzato secondo la storia. Durante gli anni successivi sono stati molti gli episodi di impiego per esempio contro i curdi nel 1988 – guerra con l’Iran – e nel 1995 nell’attacco terroristico a Tokyo nella metropolitana da parte della setta religiosa che sterminò tantissime persone.

Uffici del colosso social evacuati per paura

Ora la paura del gas nervino torna a colpire negli uffici del più grande colosso social di tutti i tempi a Silicon Valley.

E’ bastato un pacco postale sospetto, con possibili tracce del gas nervino per far scattare l’allarme ed evacuare il palazzo. Grazie ad uno strumento che controlla ogni pacco in arrivo negli uffici:

“un pacco consegnato ad una delle nostre sale di posta è stato ritenuto sospetto”

Il portavoce del colosso ha delineato che per sicurezza tutte le persone sono state invitate a recarsi fuori dallo stabile, dove adesso prosegue una indagine per capire cosa sia realmente accaduto:

“la sicurezza dei dipendenti è la massima priorità”

Il Telegraph ha evidenziato che due persone sono state immediatamente sottoposte alle prove dai paramedici, senza trovar nulla su pelle e organismo.