Facebook dating: la nuova frontiera degli incontri online ora in Italia

E’ arrivato anche in Italia Facebook Dating, la nuova funzione del social network che permetterà di conoscere persone e, perché no, trovare l’amore.

Proprio come altre applicazioni di incontri, la nuova funzione Facebook Dating permetterà di fare match.

Di cosa si tratta

Facebook Dating è la nuova funzionalità di Facebook, diventata realtà anche in Italia a partire dallo scorso 22 ottobre. Progressivamente, tutti gli utenti potranno beneficiarne, purché abbiano compiuto la maggiore età.

Per accedervi non bisogna uscire dal social e nemmeno creare un nuovo account. Sul profilo di Facebook, comunque, non uscirà alcuna informazione circa il vostro utilizzo della funzione.

Quando si entra, Facebook presenta tutte le funzionalità e viene chiesto di apporre una spunta laddove si da il permesso di accedere alle informazioni personali.

Come funziona

A differenza delle altre applicazioni per incontri in cui si scelgono le persone, qui i profili presentati verranno targhettizzati accuratamente. Una selezione che avviene scegliendo: tra interessi in comune, luogo di residenza ma c’è anche la possibilità di rimuovere le persone presenti già nel nostro giro di amicizie.

Le chat, se avvengono, vengono custodite all’interno della funzionalità di dating, proprio come se fosse un diario segreto. Si potrà attingere anche da Instagram e fare i diversi match nei gruppi oppure tra chi parteciperà ad un evento.

Il panorama di possibili incontri, dunque, si amplia a dismisura. A differenza della app Tinder, ad esempio, considerata per essere soprattutto a sfondo erotico, Facebook Dating è più moderatamente osé, per via dell’alto contenuto di moralità previsto. Inoltre, gli sviluppatori hanno assicurato il 100% della privacy.