I brufoli svelano problemi di salute da non sottovalutare: Face mapping, ecco cosa dice su di te

I brufoli svelano problemi di salute da non sottovalutare: Face mapping, ecco...

Restiamo spesso sconcertati da un improvviso scoppio di brufoli concentrati in una zona del viso. Sono correlato agli ormoni? Arriva il ciclo? Facciamo face mapping per capirne di più.

L’antica arte della mappatura del viso può aiutarti a identificare la causa delle tue imperfezioni dividendo il viso in diverse sezioni come fronte, mento e naso e comprendendo le diverse “zone”.

Ogni area riflette una parte diversa della tua salute interna, quindi cosa significano esattamente i brufoli su determinate aree?

Zone 1 e 3: sistema digestivo

Cioccolato e brufoli sono una combinazione esplosiva: in generale, elevate quantità di grassi nella dieta possono portarti a ad avere molti brufoli.

Inserisci nella tua dieta tè verde ricco di antiossidanti e aumenta l’assunzione di acqua per liberare questa zona.

Zona 2: fegato

Si dice che l’alcool e i latticini siano le principali cause di brufoli in quest’area e delle reazioni alle allergie alimentari. Consulta prima il tuo medico se sei preoccupato per eventuali intolleranze.

Zone 4, 6, 8 e 10: reni

I punti vicini all’orecchio e persino le occhiaie intorno agli occhi possono essere causati dalla disidratazione.

Assicurati di rimanere ben idratato bevendo almeno otto bicchieri di acqua al giorno ed evitando caffè, tè e sale ogni volta che puoi.

Zona 7: cuore

Questa zona è piena di pori dilatati, quindi assicurati che i pennelli per il trucco e tutto ciò che avvicini al viso siano tenuti puliti.

Sostituisci i grassi “cattivi” con più frutta, verdura, noci e pesce ricco di Omega e consulta il tuo medico se hai ulteriori problemi di cuore.

Zone 5 e 9: sistema respiratorio

Se sei un fumatore potresti scoprire che sei più incline all’acne lungo le cime delle guance.

Tuttavia, come la maggior parte delle persone, aumentare la tua esposizione all’aria aperta con lunghe e regolari passeggiate può fare miracoli per la tua carnagione.

Zona 11 e 13: ormoni

Per molte donne, questa zona è un indicatore chiave dello stress e degli squilibri ormonali, in particolare in un determinato periodo del mese.

Anche se c’è poco da fare per prevenire questi cambiamenti, mangiare pulito e fare esercizio farà molto bene al tuo viso.

Zona 12: Stomaco

Se la tua dieta è ricca di cibi ricchi e pesanti, considera una disintossicazione o aggiungi più fibre alla tua dieta e fai esercizio fisico per aiutare la digestione.

14: Malattia

I punti qui possono indicare che il tuo corpo sta cercando di combattere i batteri. Rilassati se inizi a sentirti male e bevi molta acqua per dare al tuo corpo un po ‘di tempo per rilassarsi.