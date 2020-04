‘Uguale a Fabrizio Frizzi, impressionante’: il volto della figlia sui social, Carlotta Mantovan lo mostra ai fan

Carlotta Mantovan ha pubblicato poche ore fa uno scatto insieme alla piccola Stella. I fan commossi: ‘E’ uguale a quello di Fabrizio Frizzi’. Il dettaglio non è passato inosservato

Carlotta Mantovan è tra i volti dello spettacolo più amati dal pubblico italiano. Dolce, sensibile e genuina conquistò il cuore di Fabrizio Frizzi che è scomparso prematuramente 2 anni fa, lasciando in tutti coloro che l’hanno conosciuto, amato e stimato un vuoto incolmabile.

Dal loro amore è nata la piccola Stella, la quale crescendo diventa ogni giorno più bella e in alcuni tratti sempre più somigliante al suo caro papà.

Poche ore fa la conduttrice ha pubblicato sul suo profilo instagram un selfie insieme alla sua piccola Stella, con il quale ha letteralmente conquistato i fan. La somiglianza è impressionante, quel dettaglio non è passato inosservato. Scopriamo di più.

Stella ‘ce l’ha uguale a Fabrizio Frizzi’

Poche ore fa nel giorno del Lunedì dell’Angelo, Carlotta Mantovan ha pubblicato un selfie insieme a sua figlia stella che oggi ha circa 7 anni.

Bellissime e raggianti sfoggiano il loro sorriso migliore, in un giorno di festa, Pasquetta che come tutti è stato trascorso a casa, nell’intimità delle mura domestiche per la quarantena.

La somiglianza col conduttore scomparso è impressionante, i fan non hanno potuto fare a meno di notare quel dettaglio nel suo volto, uguale a quello di Fabrizio Frizzi.

Lo scatto commuove i fan

La foto ha subito conquistato il cuore dei follower oltre a migliaia di Like e centinaia di commenti.

I fan non hanno potuto non notare il bellissimo sorriso della bambina, che è identico a quello di Fabrizio Frizzi, come si legge tra i numerosi messaggi ricchi di affetto.

Ecco la foto di Stella e l’ex finalista di Miss Italia che ha commosso gli utenti sui social: