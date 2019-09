Fabrizio Frizzi, la figlia Stella gli somiglia sempre di più ed è bella come la mamma Carlotta Mantovan – Foto

Fabrizio Frizzi, sua figlia è sempre più bella: ecco come è diventata Stella, la piccola nata dalla relazione con Carlotta Mantovan

La figlia del compianto Fabrizio Frizzi è cresciuta ed è sempre più bella: somiglia con il papà è incredibile.

La storia d’amore di Fabrizio Frizzi

Una storia d’amore bella come un film romantico quella tra Fabrizio Frizzi e Carlotta Mantovan. Il destino ha voluto si innamorassero al primo sguardo. Lui conduttore del concorso più famoso nel nostro Paese ” Miss Italia ” lei una concorrente che gareggiava per il titolo. Tra loro è subito scattato il cosiddetto colpo di fulmine e insieme hanno deciso di vivere alla luce del sole la loro relazione nonostante le continue critiche per la differenza di età ( 22 anni). Ma il loro amore è riuscito a superare questi pettegolezzi. Fabrizio Frizzi ha deciso di sposare la sua compagna nel 2014.

In una passata intervista, il conduttore romano, prima di convolare a nozze con l’ex giornalista aveva così parlato di quella che da lì a poco sarebbe diventata la donna della sua vita:

“Affronto questo passo così importante per le nostre vite con tanta allegria e, lo ammetto, anche con commozione. È come chiudere un cerchio: dopo essere diventato uno dei regali più belli che mi ha fatto Carlotta, mancava solo il matrimonio per rendere tutto più completo, per essere una famiglia in piena regola. Conto i giorni, non vedo l’ora di portare ALL’ALTARE la donna della mia vita e di ammirarla con l’abito bianco”

La nascita della piccola Stella

Nel 2013 nasce la loro primogenita Stella. Dopo la scomparsa del conduttore romano, Carlotta Mantovan, con grande forza e coraggio ha preso in mano la sua vita soprattutto per l’amore della sua piccola figlia.

Oggi, la loro bambina ha sei anni e pare che assomigli sempre più al suo papà. Ecco la foto pubblicato dal settimanale Diva e Donna: