Carlotta Mantovan, il sogno da brividi con Fabrizio Frizzi ‘Su un motorino insieme a…’

Fabrizio Frizzi e Carlotta Mantovan di nuovo insieme: la coppia rivive in un sogno postato sui social e che sta facendo il giro del web

Il ricordo di Fabrizio Frizzi rimane imperituro nella mente di tutti, sia degli amici e degli affetti più stretti che del pubblico affezionatissimo al conduttore italiano.

A due anni dalla scomparsa, Fabrizio Frizzi e Carlotta Mantovan rivivono in un sogno raccontato sui social e che ha commosso tutti i fan della coppia

Il post di Carlotta Mantovan

Carlotta Mantovan ha appena concluso la stagione televisiva con Tutta Salute, il format dedicato alla prevenzione e al miglioramento del nostro stato di salute. Adesso, si gode le vacanze e si prende cura della sua bambina, ma ha comunque il tempo di interagire con i suoi fan sui social.

Di recente, la donna ha postato una foto che ritrae uno spettacolare paesaggio di campagna, dove probabilmente sta trascorrendo questo periodo estivo.

La didascalia è semplice e non lascia trapelare particolari informazioni, ma ad attirare l’attenzione di tutti è un commento molto particolare che proviene da una fan. La donna, infatti, molto legata alla coppia, ha fatto un’incredibile rivelazione…

Il sogno incredibile

Una fan di Carlotta Mantovan, chiamata su Instagram Camilla Ginori, ha rivelato, tra i commenti alla foto in questione, di aver sognato Fabrizio e Carlotta insieme.

“Ciao Carlotta. Devo dirtelo; stanotte (e credimi non so proprio il motivo) ho sognato te e Fabrizio su un motorino, guidavi tu.

La donna ha raccontato che guidasse Carlotta e, lungo una strada di campagna, in una giornata di sole, Fabrizio le cingesse forte la vita per il timore che andassero troppo forte. I due ridevano a crepapelle e Fabrizio elogiava la moglie.

Il messaggio molto speciale condiviso via social si è rivelato in grado di far vivere una vera e propria magia.