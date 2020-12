Fabrizio Frizzi, ritrovata una foto inedita: nessuno lo riconoscerebbe

A quasi 3 anni dalla scomparsa del conduttore televisivo, spuntano delle foto che lo mostrano giovanissimo, assieme a un’altra presentatrice tv.

La scomparsa di Fabrizio ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tutti noi ed è giusto continuare a ricordarlo, come se fosse immortale.

Curiosi di vedere le foto che stanno facendo il giro del web? Continuate a leggere!

Nei giorni scorsi, i fan hanno ritrovato alcune foto inedite di Fabrizio Frizzi in compagnia di Milly Carlucci e le hanno pubblicate su Instagram.

I due si erano conosciuti nel lontano 1993, quando entrambi condussero Scommettiamo che?.

La coppia diventò immediatamente affiatata. Amici nella vita e colleghi in sintonia nel lavoro.

Dopo la morte del conduttore, Milly Carlucci ha rivelato:

“All’epoca ci assegnarono due camerini minuscoli. Il suo era più grande: in quegli anni era automatico assegnare il camerino più grande all’uomo. Secondo lui, però, non era giusto. Ha insistito moltissimo per scambiarli.”