Fabrizio Corona smagrito, volto scavato e provato: le foto dal carcere di San Vittore fanno il giro del web

Live-Non è La D’Urso, in esclusiva nel programma di Barbara D’Urso, immagini inedite dell’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona

Nella prossima domenica 22 settembre in prima serata su Canale Cinque, ritorna l’attesissimo programma di Barbara D’Urso, Live-Non è La D’Urso. Il programma lo scorso anno, ha ottenuto un grandissimo successo, tanto da ritornare anche quest’anno sulle reti Mediaset

Live-Non è la D’Urso, immagini inedite di Fabrizio Corona

La puntata del 22 settembre di Live-Non è la D’Urso, sarà ricca di sorprese, novità e ospiti speciali. Pare infatti che ad inaugurare la prima puntata del programma, saranno alcune immagini inedite dell’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi è stato beccato con un volto scavato ed estremamente dimagrito.

Le immagini arrivano direttamente dal carcere di San Vittore, dove il giovane Corona, sta cercando di riprendere di nuovo in mano la sua vita. Come in molti sanno, Corona è ritornato in carcere proprio lo scorso marzo, dopo aver violato alcune regole sull’affidamento terapeutico, che il tribunale gli aveva concesso. Il giovane infatti stava curando la sua dipendenza dalla cocaina, ma alcune regole violate, lo hanno riportato di nuovo al fresco. Vedremo infatti, nella puntata di Live non è La D’Urso, un Fabrizio Corona, completamente diverso che si dedica interamente al recupero all’interno del carcere. In molti infatti, sperano che l’ex re dei Paparazzi riesca ad uscire dal carcere il prima possibile e a recuperare la sua vita.

Live-Non è la D’Urso, Matteo Salvini

A dare brio alla puntata su Canale Cinque del programma condotto dalla D’Urso, sarà anche la presenza del leader della Lega, Matteo Salvini. il quale sarà protagonista d Uno contro Uno dove affronterà, insieme alla conduttrice, l’incontro con gli ospiti in studio.