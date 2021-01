L’ex re dei paparazzi sta vivendo un vero e proprio dramma. La foto che mostra lo stato dei suoi occhi ha sconvolto gli utenti.

Fabrizio Corona sembrava scomparso nel nulla, fino a quando non sono riapparse delle sue foto che lo mostrano completamente stravolto.

L’ex re dei paparazzi rischia di perdere la vista e le foto esclusive dei suoi occhi stanno facendo il giro del web.

Ci sarebbe una ragione ben precisa per la quale la salute di Corona sarebbe a rischio. Ecco qual è!

Fabrizio Corona: a rischio la sua vista

Qualche ora fa, Libero ha diffuso un’esclusiva sull’ex re dei paparazzi, che sta facendo il giro del web.

Il quotidiano ha mostrato delle immagini incredibili che ritraggono Fabrizio Corona in pessime condizioni.

Il fotografo è apparso con una vistosa infiammazione agli occhi, che potrebbe compromettere irreversibilmente la sua vista.

Il motivo dell’infiammazione sarebbe davvero incredibile, se fosse vero. Ad alcuni pare davvero assurdo, ma Fabrizio Corona avrebbe confermato la versione di Libero.

Ecco cos’è accaduto a Fabrizio Corona

Nei giorni scorsi, Fabrizio Corona avrebbe notato un netto peggioramento della sua vista e un rossore alle pupille. Per questo motivo si sarebbe recato da un sensitivo, per sottoporsi alla lettura delle carte.

Tale medium, Alessio Decanini, avrebbe comunicato il responso a Fabrizio Corona. L’esito non è stato per nulla positivo:

“Ha scoperto con le carte che qualcuno ha fatto una macumba contro di me ed è per questo motivo che la mia vista in pochi giorni è peggiorata. Un’energia negativa vera e propria che adesso è andata via.”

Il sensitivo sarebbe stato in grado non solo di scovare la causa dei suoi problemi di salute, ma anche di porvi rimedio. In base a quanto riportato da Libero, quindi, adesso Fabrizio Corona dovrebbe stare meglio.