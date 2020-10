Incalzato dall’interesse dell’opinione pubblica, Fabrizio Corona seda le polemiche e condivide il referto del suo tampone sul social network Instagram.

Fabrizio Corona su certe cose non transige. Quando vengono divulgate informazioni errate, che possono incidere in maniera significativa sulla sua reputazione, non intende restare a guardare.

Dopo che sul profilo Instagram di Nina Moric è apparsa una videochiamata in cui Carlos Corona sbugiarda la positività al Covid-19 di suo padre, il re del gossip passa ai fatti e dimostra di aver contratto il Coronavirus. Per fornire le prove, Fabrizio Corona mostra il referto del tampone con i suoi 1,2 milioni di followers.

Fabrizio Corona vs Carlos Corona: nuove dichiarazioni a mezzo Instagram

Dall’alto della sua pagina Instagram, l’ex re dei paparazzi si palesa a torso nudo, intento a sorseggiare una tazza di caffè:

“Andiamo avanti come ho sempre fatto. Tutto si supera. Forza e amore. Tra dieci giorni sarà tutto come prima. Alla ricerca della felicità e la raggiungeremo”

Con la proverbiale nonchalance che da sempre lo contraddistingue, Fabrizio Corona tira in ballo Carlos:

“Sintomi Covid finiti. Mente di nuovo lucida e serena. Carlos un po’ meglio, ma positivo al Covid“

Dopo aver ribadito di essere positivo al Coronavirus, Fabrizio Corona scaglia il suo personale anatema contro le testate giornalistiche che, con estrema leggerezza e scarsa conoscenza dei fatti, divulgano le parole di suo figlio. Nel suo mirino ci finisce una misteriosa pseudo-giornalista:

“Vaffanc**o a quella pseudo giornalista che vive di pettegolezzo e gossip, priva di contenuti propri che usa “eventi mediatici” per spu***nare la donna che invidia e che vorrebbe essere, cioè Barbara D’Urso”

Infine rivolge dei sentiti ringraziamenti all’azienda televisiva Mediaset e alla conduttrice Barbara D’Urso, che nelle ultime settimane gli ha dedicato ampio spazio mediatico all’interno delle sue trasmissioni di infotainment.