Fabrizio Corona nella bufera: la foto macabra in una bara postata sui social

L’ex paparazzo è finito nella bufera. Per cosa? Fabrizio Corona ha aperto un negozio ma lo sponsor è a dir poco macabro.

Fanno venire la pelle d’oca i primi scatti del nuovo negozio di Fabrizio Corona che, come in tanti sanno, ha iniziato a vendere anche il suo marchio Adalet non solo online. La scelta stilistica che Fabrizio ha adottato per promuovere la sua nuova linea ha però lasciato di stucco tutti.

Con la crisi che c’è in giro, per via della pandemia che ha messo in ginocchio più di un commerciante, Corona ha pensato bene di mettere in piedi un negozio davvero singolare.

Fabrizio Corona promuove i suoi articoli in modo macabro

Una scelta che ha fatto storcere il naso ai più sensibili quella di Fabrizio Corona: l’ex paparazzo, infatti, ha deciso di promuovere la sua nuova linea di abbigliamento andando totalmente contro tendenza.

Partendo dalla scelta di aprire, in un periodo nero come questo, un negozio, un vero e proprio atto di coraggio. Come sempre, Fabrizio stupisce tutti con le sue scelte azzardate.

Corona nella bufera

Il negozio dal marchio Adalet è stato aperto a Torino, città che è stata di nuovo riabilitata allo shopping da circa settimane essendo stata dichiarata nel penultimo DPCM zona rossa.

Il fatto che lui abbia comunque le spalle corazzate da una solidità economica piuttosto forte, di certo l’ha aiutato nello scegliere di adoperare questo stile.

Un vero e proprio evento, quello sponsorizzato dallo stesso Fabrizio Corona sui social. Adalet sicuramente destinato ad un’adesione totale da parte dei fan dell’ex paparazzo che ha scelto di condividere le sue creazione in questo periodo forse proprio perché sa che in molti approfitteranno i questi giorni per gli acquisti di natale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)



Ma ciò che ha stupito tutti è la scelta macabro: l’immagine condivisa dall’ex paparazzo ha letteralmente lasciato senza parole. Per pubblicizzare la sua nuova linea Adalet, infatti, ha usato una foto molto singolare per non dire raccapricciante: un uomo in una bara con addosso una felpa del brand e la didascalia ‘E’ vivo’.

L’immagine in poche ore ha scatenato un vero e proprio putiferio sui social in qualche modo Fabrizio ha ottenuto quello che voleva: la sua linea ha fatto il giro del web. Il ‘modello’ in questione è Jose Quispe Conga, amico e collaboratore di Corona già noto ai fan dell’ex paparazzo.

Le critiche però sono arrivate così in massa che Fabrizio è stato costretto a cancellare poco dopo il post.