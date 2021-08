Fabrizio Corona, nuovi guai per il fotografo: la notifica arriva a Ferragosto

Non c’è pace per il noto personaggio televisivo, che continua a rimanere dentro l’occhio del ciclone a causa della giustizia.

Fabrizio Corona continua a denunciare la situazione che lo vede protagonista e che ormai non gli dà pace da molti anni.

Il fotografo dei vip è di nuovo in guai giudiziari. Ecco cos’è successo questa volta!

La notifica choc nel giorno di Ferragosto

Un Ferragosto da incubo quello di Fabrizio Corona, che il 15 agosto è stato raggiunto da una notifica giudiziaria che gli ha rovinato la giornata.

Il fotografo dei vip ha ricevuto una notifica di conclusione indagini per un fatto avvenuto qualche mese fa, che lo ha visto protagonista.

A questo punto, l’uomo ha voluto condividere la vicenda con i suoi fan:

““Ennesimo regalo di Ferragosto. A processo gli rompo il c**o“.

Fabrizio ha pubblicato sui social la notifica e l’ha commentata in questo modo.

L’intervento del legale di Fabrizio Corona

Anche il legale di Fabrizio Corona non ci sta e dichiara qualcosa al riguardo.

Si tratta dell’avvocato Ivano Chiesa, che ha annunciato che al fotografo sia arrivato l’avviso di conclusioni delle indagini per aggressione a pubblico ufficiale e tentata evasione.

“La mia indignazione è oltre i limiti della sopportazione. Ci vediamo in udienza“.

Sia Fabrizio Corona che il suo legale si sono mostrati piuttosto carichi sui social. Pare proprio che i due uomini non temano niente e nessuno.

Non ci rimane che attendere il giorno dell’udienza per constatare come effettivamente reagiranno i due e se riusciranno ad averla vinta.

Una cosa è certa, non c’è davvero pace per Fabrizio Corona, che non può godersi neanche il giorno di festa del 15 agosto.