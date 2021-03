Fabrizio Corona, paura in ospedale: “Si è ferito ancora, non si fermerà”

L’ex re dei paparazzi sta facendo preoccupare per altri gesti di autolesionismo in ospedale. L’avvocato teme che non si fermerà, tutti i dettagli.

Corona si trova attualmente ricoverato all’Ospedale Niguarda di Milano dopo essersi ferito per protesta contro la decisione del Tribunale che ha deciso di farlo tornare in carcere.

La madre a “La Vita in diretta” ha gridato tutta la sua preoccupazione per la situazione delicata e chiesto clemenza ai giudici. Ecco tutti gli ultimi aggiornamenti.

Corona si è ferito ancora in ospedale: parla l’avvocato

La vicenda di Fabrizio Corona sta tenendo col fiato sospeso non solo il mondo dello spettacolo nelle ultime giornate dopo che per l’ex re dei paparazzi si è aperta una nuova fase nella sua vicenda processuale.

Leggi anche: Fabrizio Corona, chi è e perché deve tornare in carcere

Nel febbraio scorso è infatti arrivata la decisone del Tribunale di Sorveglianza di Milano che ne ha disposto il rientro in carcere a seguito di violazioni delle disposizioni dei giudici.

L’ex fotografo, appena saputo della decisione del Tribunale, si è procurato delle ferite ai polsi ed ha pubblicato un video Instagram in cui inveiva contro i giudici. A seguito di ciò Corona è stato trasportato all’ospedale Niguarda e ricoverato nel reparto psichiatrico. Al momento è piantonato in attesa di novità.

Le notizie delle ultime ore però non sono rassicuranti, come ha spiegato il suo storico legale:

“Si è ferito anche stanotte, si è piantato una penna biro in un braccio e va avanti con lo sciopero della fame.. Non si fermerà e io sono molto preoccupato”.

Ha dichiarato l’avvocato Ivano Chiesa come riporta Tgcom24.

La madre di Fabrizio: “Se muore i giudici lo avranno sulla coscienza”

La situazione psichica di Fabrizio Corona pare essere molto fragile al momento, ne sono certi i suoi legali e la madre.

Proprio Gabriella, mamma dell’ex fotografo, è intervenuta nel programma di Alberto Matano, La Vita in diretta, per commentare quanto sta accadendo.

“Continua a non mangiare e non bere e a volersi far male..mio figlio ha sbagliato, è vero, da molti anni è stata dichiarata la grave malattia psichiatrica di Fabrizio”

Ha dichiarato Gabriella riferendosi alle molte perizie psichiatriche a cui è stato sottoposto Corona negli anni, che avrebbero diagnosticato il suo bipolarismo.

“Tutte le relazioni dicono che mio figlio non può stare in carcere per la sua malattia..hanno deciso di farlo fuori, se muore lo avranno sulla coscienza i magistrati”.

Parole molto forti che hanno scatenato la dura reazione di Matano che ha ribadito come le sentenze vadano rispettate anche se è comprensibile il dolore di una madre che vede il figlio soffrire.

Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di salute di Fabrizio Corona e sulle eventuali decisioni in merito al suo rientro in carcere.