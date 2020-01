Fabrizio Corona, il lutto poche ore fa: la drammatica perdita, lo straziante messaggio per l’amico

View this post on Instagram

TI STIMO COME UOMO COME GIORNALISTA COME PERSONA,PER QUELLO CHE HAI FATTO,PER QUELLO CHE SEI DIVENTATO E PER COME HAI REAGITO ALLO SCHIFO CHE TI HANNO FATTO.SEI USCITO PIÙ FORTE E PIÙ VINCENTE DI PRIMA PECHE’TU SEI “IL GIORNALISTA”.Ti sono vicino e grazie per esserci stato sempre per me in silenzio e in disparte in questi difficili 9 mesi.Ti voglio veramente bene e ti porto nel cuore ❤️. #massimogiletti#emiliogiletti