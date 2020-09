Fabrizio Corona, l’addio commovente: ‘Riposa in pace guerriero’

L’ex Re dei Paparazzi ha voluto ricordare la giovane vittima di Colleferro con un post commovente su Instagram

Scopriamo insieme il contenuto del messaggio che Fabrizio Corona ha voluto indirizzare a Willy Monteiro, il giovane 21enne barbaramente ucciso a Colleferro!

Il post di Fabrizio Corona dedicato a Willy

Anche Fabrizio Corona si aggiunge all’elenco dei personaggi dello spettacolo che hanno voluto spendere alcune parole sulla terribile morte di Willy, il 21enne ucciso a calci e pugni a Colleferro, durante una rissa.

L’ex Re dei Paparazzi si è trattenuto dal lanciare le sue solite provocazioni social e ha voluto utilizzare i media per lanciare un messaggio d’affetto nei confronti del giovane morto nei giorni scorsi.

Corona non ha voluto in alcun modo gettare benzina sul fuoco delle polemiche, ma soltanto dedicare un commosso omaggio a Willy, di cui ha pubblicato anche una foto:

“Riposa in pace guerriero, grazie per averci insegnato il coraggio e la lealtà.” https://www.instagram.com/p/CE3qrISFxV9/?utm_source=ig_embed

Le reazioni al post dell’ex Re dei Paparazzi

Le parole spese da Fabrizio Corona hanno immediatamente riscosso il plauso dei tantissimi followers che lo seguono quotidianamente su Instagram.

Tra i commenti dei fan di Corona si legge:

“Willy era un mio compaesano, lo ricordiamo tutti come un bravo ragazzo, lavoratore e leale.”

Dopo tutto, nonostante gli eccessi, Fabrizio è anche un genitore e può immaginare il dolore che stanno provando in queste ore il papà e la mamma di Willy.

Monteiro a soli 21 anni aveva tutta la vita davanti a sé e viene descritto dai conoscenti come un ragazzo per bene, che non aveva fatto nulla di male per meritare una morte tanto crudele e insensata.