Fabrizio Corona, la malattia si è aggravata il giorno di Capodanno

L’ex paparazzo ha voluto condividere con il web gli aggiornamenti circa la sua salute. La malattia si aggrava per Fabrizio Corona.

Anche Fabrizio Corona non ha avuto la fortuna di passare un Capodanno felice: la malattia che gli è apparsa agli occhi purtroppo si è aggravata.



L’ex paparazzo non ha potuto fare a meno di condividere con i fan la sua ‘sfortuna’. Fabrizio si è beccato una delle malattie stagionali più odiose.

Fabrizio Corona, la malattia agli occhi peggiora

Ha voluto condividere con tutti i followers il suo momento particolare Fabrizio Corona. L’ex chiacchieratissimo paparazzo non ha concluso al meglio l’anno che è stato pessimo un po’ per tutti. La speranza di tutti è quella di poter finalmente dire addio alle maledette mascherine e tirare un sospiro di sollievo anche quando si sta in gruppo senza la costante paura di un contagio.

Anche Fabrizio si è adeguato alle disposizioni del governo evitando feste con più persone in casa e cose simili. Come tantissimi italiani anche lui ha passato un capodanno all’insegna della sobrietà e della tranquillità.

Anche se tranquillo il suo capodanno ha dovuto subire un duro tormento: quello di una grave congiuntivite, una malattia agli occhi molto fastidiosa ma per fortuna passeggera.

Corona, il problema all’occhio si aggrava a Capodanno

Lo stesso Corona ha voluto raccontare il suo problema agli occhi. L’ex paparazzo si è mostrato con un occhio rosso e lacrimante ma non per pianti o tristezza, semplicemente per la congiuntivite.

Si tratta di una malattia cronica nel suo caso che lo sta mettendo in forti difficoltà già da diverso tempo. Uno dei suoi occhi diventa costantemente rosso, causando bruciore e lacrimazione.

Anche l’ultimo girono dell’anno quindi Fabrizio è stato costretto ad indossare una benda. Lo ha mostrato lui stesso sui social con le sue seguitissime stories. Fabrizio si mostra in stile ‘Capitan Uncino’ e condivide con i fan il suo brutto momento. Non possiamo che augurare all’imprenditore di vivere un anno sicuramente migliore dell’inizio.