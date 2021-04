Fabrizio Corona, lo sfogo della madre: ‘Penoso un figlio come lui’

La mamma di Fabrizio Corona si è lasciata andare ad uno sfogo comprensibile: la donna ha rivelato qual è il suo pensiero da madre.

Il re dei paparazzi, Fabrizio Corona, non sta passando un bel momento. Sua madre prova a difenderlo in TV come meglio può. La donna però si è lasciato andare ad uno sfogo molto commovente nella scorsa puntata di Domenica Live del 25 aprile.

Barbara d’Urso ha voluto come ospite Gabriella Privitera, la mamma di Fabrizio.

Fabrizio Corona, la madre si sfoga in TV

La madre di Fabrizio Corona non ha mai nascosto quanto fosse difficile gestire un figlio come lui. Pare che attualmente, Corona sta continuando le cure che ha già iniziato in ospedale, continuato in carcere e infine agli arresti domiciliari.

Oggi, è più serena circa il futuro di suo figlio. C’erano anche i fratelli ed è stato un momento di commozione. A Chi ha confessato:

“Avere un figlio come Fabrizio Corona è penoso e difficile”

Ormai la donna si è abituata a questo tira e molla tra avvocati e nelle aule dei tribunali. Sul nipote Carlos Maria, ha rivelato che attualmente non è in Italia. Si trova in Croazia, con la famiglia di Nina Moric. I rapporti non sono quelli che vorrebbe.

Gabriella in parte si sente in colta per tutto quello che è successo a suo figlio. Lei si rimprovera di non aver detto abbastanza no a Fabrizio. Gabriella ha pianto quando ha visto tornare dal carcere Fabrizio. A confessarlo è proprio lei alla rivista di Signorini.

Adesso la situazione sta lentamente migliorando. Il figlio, a suo dire, è ammalato da quindici anni.