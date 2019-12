Fabrizio Corona irriconoscibile dopo il carcere: le foto sui social fanno il giro del web

Fabrizio Corona ritorna sui social dopo il carcere. L’ex re dei paparazzi irriconoscibile. Le immagini pubblicate sui social fanno il giro del web

Fabrizio Corona è uno dei volti più noti al pubblico italiano, da un lato per essere stato il celebre ‘Re dei Paparazzi’ e al contempo per il suo coinvolgimento nello scandalo di ‘Vallettopoli’ e le accuse di estorsione a suo carico.

Come è noto, all’inizio dell’anno è ritornato in Carcere a San Vittore, dal quale è uscito qualche settimana fa, il 7 Dicembre, per essere trasferito in una struttura di recupero a Monza, ove ha avuto la possibilità di riabbracciare suo figlio Carlos e festeggiare insieme il Natale.

Dopo mesi di assenza l’ex re dei paparazzi rompe il silenzio e ritorna sui social. Ecco come si è mostrato.

Fabrizio Corona irriconoscibile sui social

Dopo una lunga assenza dalle piattaforme social, l’ex compagno di Nina Moric ritorna su Instagram, dove si mostra profondamente cambiato ai suoi followers, che nel corso della sua detenzione l’hanno sempre sostenuto e inondato del loro affetto.

L’ex re dei paparazzi appare diverso con i capelli lunghi e la barba incolta. Un Fabrizio Corona diverso, in cerca di riscatto ma soprattutto di equilibrio.

Le immagini che hanno subito catturato l’attenzione dei fan, sono diventate subito virali (l’articolo continua dopo la foto):

Fabrizio ‘in cerca di equilibrio’

Dopo essere uscito dal carcere, l’ex re dei paparazzi si dice alla ricerca di equilibrio e di una vita serena, e di recuperare il tempo perso con suo figlio Carlos, nato dalla relazione con Nina Moric.

A rivelarlo lui stesso in un breve video intervista sui social, mentre si allena in palestra:

‘Io adesso un 20 % di equilibrio l’ho trovato, prima ne avevo zero di equilibrio’

Ecco il video che ha fatto il giro del web: