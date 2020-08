Fabrizio Corona, nudo integrale: la foto rischia la censura sui social

View this post on Instagram

COME HO INVENTATO L’ITALIA.QUARANTANNI DI STORIA DI QUESTO STRANO PAESE RACCONTATA DA CHI L’HA VISSUTO VERAMENTE , DA CHI NE CONOSCE I PUNTI OSCURI E LE MALEDETTE INCOMPRENSIONI E INCONGRUENZE,DA CHI, IN PARTE,L’HA CREATO.TRA POCO CONOSCERETE E CAPIRETE.SEMPRE SE VOLETE PIENAMENTE FARLO.SEMPRE E SOLO LA VERITÀ.GRAZIE @elisabetta.sgarbi GRAZIE @lanavediteseo GRAZIE @edalbuono .A PRESTO.