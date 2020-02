Fabrizio Corona dopo il carcere la decisione del Giudice: ‘Destinato ai domiciliari’

L’ex Re dei paparazzi, Fabrizio Corona, ha lasciato la comunità di Monza. Ma dove sconterà il resto della sua pena? Ecco tutti i dettagli

Dopo aver trascorso diversi mesi nella comunità di Monza, Fabrizio Corona fa i bagagli per iniziare la sua nuova vita circondato dai suoi affetti più cari, in particolare di suo Figlio Carlos.

Negli ultimi interventi sui social si è detto pronto a ritrovare finalmente un nuovo equilibrio e ricominciare da capo.

All’uscita dalla comunità l’ex re dei paparazzi è stato scortato dalla polizia. Scopriamo di più.

Arresti domiciliari ‘di lusso’: dove è stato scortato Fabrizio Corona

Dopo aver trascorso alcuni mesi nella Comunità di Monza dove era stato inserito al fine di curare in maniera ‘adeguata’ la patologia psichiatrica di cui era affetto, è uscito per scontare la restante parte della sua pena.

In attesa che la sua nuova abitazione si sblocchi, Fabrizio Corona trascorrerà gli arresti domiciliari presso la suite di un lussuoso Hotel in pieno centro a Milano, come ha rivelato il suo amico Nathan Martelloni alla rivista edita da Il Cairo Editore, Nuovo:

“Si sta appoggiando ad una suite d’hotel del centro di Milano, non lontano dal teatro alla Scala in attesa che la Polizia sblocchi la casa nuova che ha preso”

Fabrizio Corona, quando finirà di scontare la sua pena

Secondo quanto rivelano i rumors, pare che l’ex re dei paparazzi debba scontare la restante parte della sua pena agli arresti domiciliari, sino al Marzo del 2024.

Presto, appena la sua abitazione si sarà sbloccata lascerà l’hotel dove soggiornerà nelle prossime settimane per trasferirsi nel nuovo appartamento, il cui fitto annuale come rivelano i rumors si aggira intorno ai 100mila euro.