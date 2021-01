Fabrizio Corona non riesce a trattenersi, caos in diretta: cosa è successo...

Fabrizio Corona finisce nuovamente sotto i riflettori. L’Ex Re dei Paparazzi non riesce a contenersi, è caos in diretta. Ecco cosa è accaduto.

Fabrizio Corona è tra le celebrity più seguite dal popolo sui social dove vanta oltre 1,2 milioni di followers.

Negli ultimi mesi l’ex Re dei Paparazzi è stato al centro dell’attenzione a seguito di alcune stories nell’arco delle quali ha rivelato ai suoi fan di essere affetto da una grave forma di congiuntivite che ha messo in serio repentaglio la sua vista.

Fabrizio Corona e la malattia

Il motivo dietro lo sviluppo della grave infiammazione, sarebbe stato da attribuire ad ‘una macumba’ come rivelato da un sensitivo, da parte di qualcuno che vorrebbe il suo male.

Una versione dei fatti che ha profondamente diviso il web, del quale una larga fetta, non crede in questa sorta di rituali.

Secondo quanto si evince dai suoi ultimi aggiornamenti è possibile che Fabrizio Corona stia ancora facendo i conti con il male che l’ha colpito, motivo per il quale usa indossare occhiali da sole per proteggere gli occhi dalla luce troppo forte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

Poche ore fa è tornato invece a far parlare di se per il ‘caos’ generato sui social. Cosa è accaduto? Scopriamo di più.

Caos in diretta

Non sono passate inosservate le ultime stories pubblicate dall’Ex Re dei paparazzi, il quale si è mostrato intento a guardare l’attesissimo derby di calcio, Inter – Milan.

Come è noto Fabrizio Corona è estremamente devoto alla squadra dell’Inter, e come ogni tifoso che si rispetti non ha potuto esimersi dall’esultare dinanzi alle gesta di alcuni pilastri della storica squadra calcistica.

Più nel dettaglio dopo il gol di Zlatan Ibrahimovic, il pubblico ha assistito al durissimo faccia a faccia tra quest’ultimo e Romelu Lukaku che al 71′ ha regalato una fortissima emozione al calcio di rigore segnando il primo punto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

Poi la mossa al 97′ di Eriksen ha regalato la vittoria alla squadra del cuore dell’imprenditore il quale sui social ha filmato il Rigore in diretta, una gioia incontenibile alla quale non è riuscito a trattenersi, esplodendo in un grido di esultanza.