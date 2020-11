Fabrizio Corona svela il cachet ricevuto dalla D’Urso: la cifra stellare

Fabrizio Corona a Vanity Fair fa una rivelazione ‘choc’: Ecco quanto gli è fruttata la sua intervista da Barbara D’Urso. La cifra è stellare.

Fabrizio Corona torna nuovamente a far parlare di se con una nuova intervista rilasciata alla rivista di Simone Marchetti.

L’ex compagno di Nina Moric fa una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole.

L’ex Re dei paparazzi, ha rilasciato recentemente una lunga intervista a Vanity Fair dove oltre a chiarire alcune faccende riguardanti la sua sfera personale, si è soffermato sui cachet ricevuti per le sue ultime interviste e apparizioni Tv.

Corona ha lasciato tutti di stucco. Si tratta di cifre stellari. Scopriamo tutti i dettagli.

Quanto ha guadagnato l’ex Re dei paparazzi per la sua ultima apparizione da Barbara D’Urso?

Prima della choccante rivelazione, Fabrizio Corona ha tenuto a precisare che al di là del mero fattore economico, il motivo che lo ha condotto ad accettare l’invito di Barbara D’Urso è stato quello di voler chiarire e rispondere relativamente alle accuse della sua ex compagna, la modella Nina Moric, di maltrattamento ai danni del figlio Carlos.

Poi aggiunge un dettaglio che ha indignato i social, il suo cachet per l’apparizione nel salottino di Carmelita, ben 50mila euro:

‘La d’Urso mi frutta 50mila euro e io le ho fatto fare il 26% di share, mentre sulla Rai c’era Conte che spiegava il nuovo dpcm’

ha spiegato l’ex re dei Paparazzi, che ha poi concluso rivelando che invece per le interviste su riviste come ‘Chi’, la cifra va ad ‘abbassarsi’, aggirandosi sui 15mila euro.

Fabrizio Corona ammette: ‘Ho sbagliato’

L’intervista sposta poi il suo focus sulle gravissime parole e minacce ai danni di Nina Moric, la quale recentemente ha voluto pubblicare a dimostrazione dell’accaduto alcuni file audio sui social.

I media in questione vedevano Fabrizio Corona minacciare la madre di suo figlio Carlos di ‘prendere la sua testa e fracassarla contro un angolo in modo da ucciderla e non vederla mai più’ per il resto della sua vita.

A Vanity Fair, in proposito ha ammesso di aver utilizzato toni accesi e parole molto gravi, ma si è giustificando asserendo di essere ‘fuori di se’ per ciò che lei avrebbe fatto a loro figlio.

Poi conclude affermando che nonostante il suo passato, che l’ha visto ‘menare le mani fuori casa’, nel suo provato non è mai stato violento ne tantomeno ha mai ‘sfiorato una donna’ o suo figlio Carlos. Anzi conclude dichiarando di averle solo ‘prese’ dalle donne.