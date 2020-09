Gli studi televisivi hanno riaperto i battenti e le anticipazioni sui protagonisti del primo weekend televisivo 2020-2021 si profilano all’orizzonte.

Il countdown per il weekend televisivo è già iniziato e, come di consueto, fioccano copiose le indiscrezioni su ospiti, interviste e collegamenti inediti. Per la nuova programmazione televisiva, gli autori e le conduttrici hanno valutato varie celebrità per poter meglio comprendere quali tra loro potessero regalare picchi d’ascolti.

In rete sono già trapelati i nomi dei personaggi televisivi che esordiranno nel primo weekend del ciclo stagionale 2020-2021. Una rosa di ospiti che sembra puntare principalmente ad un pubblico giovane e che mette un po’ da parte i soliti protagonisti triti e ritriti.

Tra gli show televisivi che torneranno attivi questo weekend annoveriamo Verissimo – tutti i colori della cronaca condotto da Silvia Toffanin, Domenica In di Mara Venier e Live – Non è la D’Urso, timonato da Barbara D’Urso.

Verissimo, i vip esclusivi scelti da Silvia Toffanin

Nel salottino di Verissimo, la conduttrice Silvia Toffanin tenterà di sbaragliare la concorrenza. Per la prima puntata ha scelto Lapo Elkann, Elisabetta Gregoraci, Piero Chiambretti, Giorgia Palmas e i due grandi protagonisti di quest’anno: Alfonso Signorini e Alessia Marcuzzi, pronti a tornare in tv con le nuove edizioni del Grande Fratello Vip e Temptation Island Nip.

Domenica In, i grandi ospiti attesi da Mara Venier

Per ciò che concerne il leggendario talk show di Rai Uno Domenica In, Mara Venier proporrà ospiti del calibro di Romina Power, Claudio Amendola, Loretta Goggi e Anna Tatangelo. Ma non è finita qui: si collegherà in diretta con l’artista internazionale Mika.

Live – Non è la D’Urso, colpo da maestro per Barbara D’Urso: i personaggi spacca-share

Forte del successo ottenuto nell’ultima stagione televisiva, la conduttrice partenopea Barbara D’Urso riporterà il suo programma d’intrattenimento al centro dell’attenzione del pubblico. Con tenacia, ma anche con incredibile professionalità, la regina di Cologno Monzese conquisterà i suoi telespettatori con ospiti di fama nazionale.

Tra i grandi nomi che al momento sono stati rivelati online da TV Blog e Davide Maggio, annoveriamo l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, la nuova star dell’estate Angela da Mondello (“Non ce n’è Coviddi”) e i concorrenti della primissima edizione del reality show Grande Fratello.