Fabio Volo, chi sono la moglie e i figli del noto scrittore e conduttore?

Il 22 ottobre esce il romanzo nuovo: UNA GRAN VOGLIA DI VIVERE. Ogni volta dovrei fare un elenco infinito di persone da ringraziare. Da solo non riuscirei a fare nulla. Una su tutte quella più vicina a me @johannamaggy che come sempre mi ha sopportato. Ha sopportato le mie insicurezze i miei dubbi le mie paure i miei mille umori i momenti di eccitazione e quelli subito dopo simili a depressione. Grazie anche per le cose pratiche: occuparsi dei bambini anche quando spettava a me. Prepararmi da mangiare. Lasciarmi fare le mie passeggiate in solitudine quelle fondamentali per la scrittura… etc etc etc . Ho anche il sospetto che le cose più importanti che ha fatto sono quelle di cui non mi rendo nemmeno conto… non le ho viste! Sono un uomo Johanna… porta pazienza! Grazie davvero my love ❤️❤️❤️❤️!!!! #unagranvogliadivivere