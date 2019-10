Chi è Fabio Rovazzi? Il cantante e produttore di video che è diventato celebre su internet e in televisione

Scopriamone di più sul noto cantante e produttore di video musicali e comici, Fabio Rovazzi.

Chi è Fabio Rovazzi

Fabio Piccolrovazzi nasce a Milano, il 18 gennaio del 1994.

Sin da piccolo coltiva la passione per internet e i social, e realizza spesso video amatoriali. Dopo le scuole medie, il cantante frequenta il liceo artistico, dopo di che decide di abbandonare gli studi per potersi dedicare completamente al montaggio dei video per le serate in discoteca.

Dopo un breve soggiorno a Miami, acquisisce notorietà su Youtube, Facebook ed Instagram con video comici. Nel 2015 collabora alla trasmissione Sorci Verdi di J-Ax e crea video musicali per Merk & Kremont e Fred De Palma.

Il 28 febbraio del 2016 pubblica sui social un brano musicale da lui interpretato e intitolato Andiamo a comandare. Il brano ottiene enorme successo e viene addirittura certificato disco di platino.

Il 2 dicembre del 2016 pubblica il suo secondo singolo intitolato Tutto molto interessante, mentre il 19 maggio 2017 rilascia il terzo singolo, Mi fa volare con la partecipazione di Gianni Morandi.

Nel 2018 è protagonista del film Il vegetale, diretto da Gennaro Nunziante, e nello stesso anno rilascia il suo quarto singolo, Faccio quello che voglio.

Il 20 e il 21 dicembre 2018 conduce Sanremo Giovani insieme a Pippo Baudo in prima serata su Rai 1. Il 10 luglio 2019 pubblica il quinto singolo, Senza pensieri, con la collaborazione di Loredana Bertè e di J-Ax.

Vita privata e curiosità

Fabio Rovazzi sta vivendo una storia d’amore con Karen Rebecca Casiraghi, una youtuber famosa con il nome d’arte di Kokeshi.

I due fanno il loro debutto social insieme quest’anno, nel corso di una vacanza ai Caraibi, che è stata documentata via Instagram. Da quel momento la coppia è davvero inseparabile.

Vero e proprio fenomeno mediatico, Fabio Rovazzi, che ha raggiunto la notorietà in pochissimo tempo, ha parlato anche degli aspetti negativi di essere famosi. Nel 2010, ad esempio, dopo la morte di suo padre, i giornalisti sono arrivati a pubblicare anche la foto della sua tomba, in maniera secondo lui irrispettosa.