Fabio Gallo, chi è il conduttore di LineaBlu?

Chi è Fabio Gallo, il conduttore televisivo impegnato con LineaBlu, il programma di Rai 1 che conduce in compagnia di Donatella Bianchi

Scopriamo insieme tutti i segreti di Fabio Gallo!

Chi è Fabio Gallo

Nasce 35 anni fa a Roma, la stessa città in cui cresce. Appassionato di spettacolo, raccoglie numerose esperienze a teatro e con varie comparsate.

Nel frattempo si iscrive all’Università, la frequenta per 3 anni, dopo di che la abbandona. Il debutto televisivo dell’uomo avviene in Rai, quando è ancora minorenne: ha fatto parte del pubblico di Domenica in.

Nel 2008, quando Gino Landi è alla ricerca di ballerini, Gallo decide di sostenere il provino. Viene preso, dopo di che scopre di essere “Pippo Baudo” sul palco del teatro Ariston: all’apertura di quel Sanremo, infatti, c’era una truppa di “Pippi Baudi” mascherati.

Dopo quell’esperienza, sostiene il provino per Unomattina, progetto di cui fa parte per 5 anni. Attualmente, conduce LineaBlu al fianco di Donatella Bianchi.

Mentre faceva parte del gruppo di Unomattina, Gallo fa un provino per Linea Blu andando a svolgere delle interviste al mercato del pesce di Roma.

In quell’occasione, l’uomo ha stupito tutto grazie alla sua vasta e inaspettata conoscenza del mare e di tutti i suoi prodotti. Alla fine è stato così scelto come conduttore.

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte informazioni relative al conduttore di LineaBlu, Fabio Gallo. Pare che l’uomo non abbia alcun profilo social, né su Facebook né su Instagram né su Twitter.

Non è chiaro se non li abbia per garantire estrema riservatezza alla sua vita personale oppure perché non è un grande amante della tecnologia.

A causa di ciò non è possibile risalire a molte informazioni importanti come la sua data di nascita precisa o la presenza di un partner. Non è chiaro, infatti, se Gallo sia impegnato o meno in una relazione sentimentale né se abbia dei figli.