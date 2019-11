Fabio Fognini, chi è il tennista italiano che si divide tra successo e famiglia: carriera, figli, moglie e segreti

Chi è Fabio Fognini, il tennista italiano dei record classe ’87, marito di Flavia Pennetta

Scopriamo tutti i segreti su Fabio Fognini, uno dei più grandi tennisti italiani di tutti i tempi.

Chi è Fabio Fognini

Nasce a Sanremo, il 24 maggio del 1987. Fognini è oggi considerato uno dei più grandi giocatori italiani di tennis nella storia di questo sport.

Tra i sue punteggi, vanta come miglior classifica ATP in singolare il 9º posto, che è stato ottenuto dal tennista il 15 luglio 2019. Questo posizionamento rende Fognini il terzo tennista su quattro a essere entrato nella top 10 e l’unico ad aver realizzato l’impresa sia in singolare sia in doppio.

Fognini è uno specialista della terra rossa, un particolare tipo di superficie su cui ha conquistato otto dei nove titoli del circuito ATP vinti in singolare. Tra questi spicca il Masters 1000 di Montecarlo del 2019, che è l’unico successo italiano ottenuto nel Principato dall’apertura al professionismo, 51 anni dopo Nicola Pietrangeli in era amatoriale.

In doppio è stato al settimo posto della classifica mondiale computerizzata, migliore posizione mai raggiunta da un tennista italiano. Nell’arco della sua carriera, Fognini vince cinque tornei ATP, tre dei quali in coppia con Simone Bolelli.

La sua carriera da tennista inizia da piccolo con Arma di Taggia: non aveva neppure otto anni. Poco dopo, si ritrova a vincere i campionati italiani Under 14 sia in singolare che in doppio. Agli Europei Under 14 di Sanremo, invece, viene sconfitto agli ottavi dal coetaneo Novak Djokovic.

Da allora, Fabio Fognini ne ha fatta di strada! Oggi, nel 2019, è uno sportivo di successo che prosegue con le sue competizioni. Quest’anno ha partecipato anche al Masters di Parigi Bercy, dove è stato eliminato al 2° turno, battuto da Shapovalov.

Vita privata e curiosità

Fabio Fognini sposa l’ex tennista italiana Flavia Pennetta nel 2016, dopo un fidanzamento iniziato nel 2014. A maggio 2017 nasce il piccolo Federico, mentre quest’anno arriva l’altro annuncio della gravidanza.

Dopo alcuni rumors e paparazzate sulle riviste di gossip, è lo stesso Fognini ha confermare lo stato interessante della moglie: