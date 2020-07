Fabio Ferrari, chi è la figlia Maria Vitta attrice di teatro?

Chi è la figlia di Fabio Ferrari, Maria Vitta Ferrari, figlia dell’attore, che ha deciso di intraprendere anche lei la strada della recitazione nel mondo dello spettacolo

Scopriamo insieme chi è la figlia di Fabio Ferrari, Maria Vitta Ferrari, classe 1996, ripercorrendo la sua vita dall’infanzia all’esordio nel mondo dello spettacolo, fino ad arrivare al legame con i famigliari.

Chi è la figlia di Fabio Ferrari

L’attore Fabio Ferrari è felicemente sposato dal 1995 con sua moglie, della quale non si conosce davvero nulla. L’amore tra i due procede a gonfie vele, considerato che la coppia è unita ormai da 25 anni.

L’amore della coppia è suggellato dalla nascita di un figlia: si tratta di Maria Vitta Ferrari, nata un anno dopo la loro unione, nel 1996. Oggi, la giovane ha 24 anni e, proprio come la nonna Marina Bonfigli, il nonno Paolo Ferrari e il padre Fabio Ferrari ha scelto di dedicarsi al mondo della recitazione.

La passione di Maria Vitta

Come rivelato dalla stessa attrice nel corso di un’intervista, la giovane è cresciuta in teatro e sin da piccola ha adorato stare dietro le quinte.

Appena c’era la possibilità, seguiva papà in tournée, al quale è sempre stata molto legata. Tuttavia, in principio non aveva realizzato che quella in teatro sarebbe diventata la sua vita.

Il momento in cui la giovane ha compreso che quella fosse davvero la sua strada è stato durante la tournèe con la Vedova Scaltra. Si sarebbe trattato, infatti, di una delle esperienze più divertenti della sua vita. La giovane aveva legato moltissimo con la compagnia.

Maria Vitta ha infine dichiarato di sentirsi una privilegiata, ma di non cercare scorciatoie. La ragazza preferisce la via dell’onestà che la porta a studiare molto e ad affrontare una lunga gavetta, come tutti coloro che desiderano intraprendere questo percorso.