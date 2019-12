Quanto guadagna Fabio Fazio? Ecco le cifre che alimentano la polemica

Quanto guadagna Fabio Fazio, il noto conduttore Rai, attivo da anni con il programma Che tempo che fa? Scopriamolo insieme

Vediamo, nel dettaglio, i guadagni del conduttore Rai, Fabio Fazio, al centro della polemica per i suoi guadagni ritenuti da alcuni eccessivi.

Quanto guadagna Fabio Fazio

È risaputo che il celebre conduttore Rai, Fabio Fazio, recepisca uno stipendio piuttosto alto rispetto alla media dei guadagni dei cittadini italiani: si tratta sempre di un personaggio dello spettacolo, per cui ai più dovrebbe risultare nella norma.

A rivelare l’ammontare del suo stipendio ci ha pensato lo stesso Fazio, che nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, nel 2017, ha svelato di guadagnare 2 milioni e 240 mila euro l’anno per la sola conduzione di Che tempo che fa. Questa cifra sarebbe stata recepita dal noto conduttore per quattro anni, per un totale di 8 milioni 960.000.

Cercando di scandagliare gli introiti, emerge che Fazio guadagni 2.240 milioni per la messa in onda delle 32 puntate a stagione di Che tempo che fa, a cui bisogna sommare i guadagni che derivano dalla sua società, la “OFFicina”, che produce il già citato programma Rai dal settembre 2017. OFFicina srl è una società detenuta al 50% da Magnolia e al 50% da Fabio Fazio, che di conseguenza può essere considerato un co-produttore del programma.

Stipendio troppo alto?

Nell’ultimo anno, Fazio si è ritrovato al centro di una polemica per via, appunto, del suo stipendio, ritenuto da molti davvero eccessivo.

Proprio la costituzione della società OFFicina è stata la principale responsabile dello scoppio del caso sullo stipendio del conduttore, che il ministro Di Maio ha ribattezzato “caso Fazi in Rai”.

Il caso Fazi in Rai non è altro che l’esempio di mancanza di “buonsenso nelle retribuzioni” Rai, reputate, specialmente da alcuni politici, eccessive e uno schiaffo alla povertà nei confronti dei comuni cittadini, che tra l’altro devono finanziare il servizio pubblico di Rai pagando l’azienda tramite le utenze.