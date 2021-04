Fabio Fazio, colpaccio clamoroso: pubblico incredulo – FOTO

Un altro colpo da maestro per Fabio Fazio: il conduttore avrà in studio un personaggio famoso in tutto il mondo.

Ha lasciato tutti senza parole: Fabio Fazio è riuscito a portare nel suo studio un altro personaggio che fa gola a molti.

Questa volta Fabio ha convinto un’icona dello sport a concedergli un’intervista.

LEGGI ANCHE –> Wanda Nara stanca della Dad dei figli: ‘Non ho tempo per pettinarmi!’

LEGGI ANCHE –> Uomini e donne, morta nel sonno la famosa dama: programma in lutto

Fabio Fazio, altro colpaccio: chi arriverà nel suo studio

Il conduttore ha lasciato tutti senza parole: Fabio Fazio in studio avrà un amatissima icona dello sport, una figura di spicco mondiale.

Il suo programma di Rai Tre avrà l’onore di ospitare anche un altro personaggio molto amato e celebrato. A “Che tempo che fa”, il conduttore televisivo con l’immancabile spalla di Luciana Littizzetto avrà la possibilità di conoscere una persona che ha fatto la storia del calcio.

L’ennesimo personaggio di spicco dopo l’ospitata del 44° presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, l’attrice e produttrice cinematografica statunitense, Susan Sarandon e anche il fondatore di Microsoft Corporation, Bill Gates e tantissime altre figure di spicco internazionale.

Fazio convince un’icona del calcio mondiale

Questa volta l’ospite d’eccezione a “Che tempo che fa” sarà l’amatissimo Pelé. L’ex attaccante e campione brasiliano sarà in studio per il piacere di tutti i fan del mondo del calcio domenica 11 aprile, un bellissimo rientro dalle Feste pasquali.

Sicuramente ci sarà un video dell’ex calciatore con i gol più strepitosi, quelli che hanno fatto la storia di uno sport che appassiona tutto il mondo. Un appuntamento decisamente da non perdere.

Questo l’annuncio ufficiale che rivela la preziosa ospitata:

“Domenica a Che tempo che fa avremo ‘IL CALCIO’. Siamo onorati di annunciarvi che nella prossima puntata Fabio Fazio intervisterà il re del calcio: Pelé. Vi aspettiamo tutti su @instarai3 dalle 20.00 per questa puntata storica”, è stato così lanciato l’imperdibile appuntamento di domenica 11 aprile.

Si suppone che, per via delle restrizioni, Fazio dovrà accontentarsi di ricevere Pelè in video piuttosto che da vivo.