Fabiano Petricone, chi è l’ex fidanzato di Antonella Elia? Tutte le curiosità!

Chi è Fabiano Petricone, l’ex fidanzato della showgirl italiana Antonella Elia, che ha scatenato le gelosie di Pietro Delle Piane

Scopriamo insieme tutti i segreti di Fabiano Petricone, dal luogo di nascita alla carriera lavorativa, fino ad arrivare al rapporto con l’ex Antonella Elia!

Chi è Fabiano Petricone

Nasce a L’Aquila nel 1965. Si laurea in Lettere e consegue un Master in Comunicazione Istituzionale. Insegna Metodologia e tecniche della comunicazione all’Accademia delle Belle Arti di L’Aquila ed è uno scrittore.

Diventa noto al grande pubblico televisivo per essere stato fidanzato con la showgirl Antonella Elia, attualmente partecipante di Temptation Island 2020.

La coppia è stata insieme dal 2013 al 2018. Dopo quasi sei anni insieme, la storia tra i due si è interrotta per volere di Antonella Elia. Pare che attualmente, però, vi sia affetto reciproco.

In un’intervista rilasciata dalla showgirl A Vanity Fair, appaiono chiari i motivi che hanno portato i due alla rottura. La Elia ha dichiarato di non nutrire più passione nei suoi confronti e di percepirlo soltanto come un fratello.

Per lei, Fabiano resta un amico e lo reputa l’uomo più intelligente che abbia mai incontrato.

La gelosia di Pietro Delle Piane

La coppia costituita da Antonella Elia e da Pietro Delle Piane è attualmente impegnata nella partecipazione a Temptation Island 2020.

Durante uno degli incontri tra la Elia e un tentatore single, la showgirl ha rivelato un dettaglio succoso della sua vita personale, che ha messo Pietro in seria crisi.

La donna ha rivelato di sentire di nascosto il suo ex, il già citato Fabiano Petricone, e di cancellare successivamente chiamate e messaggi.