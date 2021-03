Fa guidare la moto ad un bambino di 8 anni e posta il video su Tik Tok: denunciato e sanzionato

Del caso è stata informata anche la Procura ordinaria e dei Minorenni di Palermo.

Il 40enne multato è una persona già nota alle forze dell’ordine.

Bambino di 8 anni alla guida di una moto: il video fa il giro del web

Lo ha messo alla guida di una moto di grossa cilindrata, poi è salito sul sellino posteriore ed ha chiesto ad un’altra persona di riprendere il folle giro per le vie di Palermo, postando poi il video sui social.

Protagonisti delle immagini, che in poche ore hanno fatto il giro del web, un bambino di 8 anni ed un uomo di 40.

Il piccolo, senza casco, come il suo passeggero, era alla guida della moto.

Leggi anche –> Treviso, accoltellata da un 16enne mentre fa jogging: Marta Novello lotta per la vita

Un conoscente dei due li ha ripresi ed ha postato il video su Tik Tok.

Denunciato e segnalato: il caso arriva in Procura

Grazie alla targa della moto, ben visibile nelle immagini, i carabinieri sono riusciti a risalire al proprietario del mezzo.

Si tratta di un 40enne di Palermo, già noto alle forze dell’ordine, ed amico di famiglia dei genitori del bambino.

Come riferisce anche Tgcom24, l’uomo è stato denunciato e sanzionato.

Il caso è arrivato anche in Procura ordinaria e in quella dei Minorenni, per accertare se i genitori del piccolo fossero a conoscenza della “follia” in cui è stato coinvolto il figlio.

Dalla dimestichezza con cui il bambino guidava la moto, una Honda di grossa cilindrata, sembra non si tratti della prima “lezione di guida”.

Leggi anche –> Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero: Sara Cannas muore a 21 anni