Fa finta di investire i pedoni e scappa: si cerca il folle autista di Lecco

Un autista folle di Lecco ha pensato bene di usare i pedoni come pedine del suo gioco, facendo finta di investirli. È caccia all’uomo

Una follia tra le strade della provincia di Lecco, dove un uomo ha deciso di usare i pedoni come i protagonisti di un videogame: ecco cosa è accaduto

Alla ricerca dell’autista folle di Vercurago

Un uomo si è messo alla guida della sua auto di colore bianco per poi decidere di utilizzare i pedoni come i protagonisti del suo gioco folle. Secondo quanto racconta Il Giorno, l’automobilista folle puntava i pedoni per poi andargli addosso e frenare o svoltare all’ultimo secondo.

Non solo, perchè ha speronato e sfidato gli altri automobilisti, sposandosi sempre all’ultimo secondo. Scene di norma vissute dentro un videogioco che sono diventate invece lo scenario agghiacciante di una normale giornata.

La denuncia è stata fatta da parte di un ragazzo di 21 anni che ha raccontato il fatto, evidenziando che mentre si recava a lavoro a piedi:

“un pazzo a bordo di una polo bianca ha finto di investirmi. poi il tizio ha ripreso la corsa nel senso di marcia opposto, finendo quasi addosso ad un automobilista”

Questa, da quanto si evince, non sarebbe stata l’unica segnalazione e in rete si è potuto leggere lo stesso scenario a tratti terribile e macabro. L’unico dettaglio contrastante è per la tipologia di auto, per alcuni una Golf e per altri una Punto – ma il resto della vicenda combacia nei minimi particolari.

La Polizia Locale si sta occupando del caso, cercando di chiarire ogni aspetto grazie alle telecamere di videosorveglianza posizionate nei vari punti.