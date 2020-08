Ezio Greggio, mai amici con Enzo Iacchetti: ‘Mirava ad annientarmi!’

Enzo Iacchetti e le dichiarazioni choc sul celebre conduttore e amico: “Ezio Greggio? Mirava ad annientarmi!”

Enzo Iacchetti, assieme a Ezio Greggio, forma un duo indissolubile, una delle coppie televisive più amate dello spettacolo italiano.

Da anni, i due sono periodicamente al timone di Striscia la Notizia, dove registrano ottimi risultati in fatto di ascolti. Insieme, vengono invitati spesso a C’è posta per te, dove danno vita a una serie di sketch davvero divertenti.

Il rapporto tra i due, però, pare non sia sempre stato rose e fiori. In questo contesto si inseriscono le dichiarazioni di Enzo Iacchetti, che ha fatto alcune rivelazioni choc riguardanti Ezio Greggio e la loro relazione…

Iacchetti lascia la tv

Recentemente, Iacchetti ha ripercorso le principali tappe della sua vita e ha parlato dei progetti per il suo futuro. Ad agosto compirà 65 anni e si avvicina così la data stabilita per lasciare il mondo dello spettacolo.

“Striscia è tra le poche cose che farò in tv e poi forse a 70 anni, la tv non la farò più. I giovani cercano spazio. È giusto che ci sia un ricambio.”

Enzo Iacchetti choc: “Ezio Greggio? Mirava ad annientarmi!”

Si definiscono una “coppia di fatto”, eppure Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti pare non siano andati sempre d’amore e d’accordo. In realtà, pare ci sia stato un periodo in cui tra i due non scorresse buon sangue.

Come rivelato in una recente intervista da Enzo Iacchetti, infatti, pare proprio che inizialmente Greggio non provasse molta simpatia nei confronti di Iacchetti.

“Greggio all’inizio mi chiamava Iannuzzi e per senso animalesco del palco, forse, mirava inconsciamente ad annientarmi”.

I due, però, avrebbero trovato dopo poco un punto di incontro, un’intesa che si sarebbe fortificata sempre di più e sarebbe continuata per anni.