Ezio Greggio, la verità sulla relazione con la 27enne Romina: ‘Sto con lei perchè…’

Il conduttore ha confessato alcuni dettagli sulla sua relazione d’amore con Romina Pierdomenico, 40 anni più giovane di lui.

Ezio Greggio ha finalmente parlato della donna di cui è innamorato, sulla quale non si era mai pronunciato prima d’ora.

Il conduttore è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, ma adesso è venuto il momento di parlare.

Greggio non ce l’ha fatta a rimanere in silenzio e ha finalmente svelato il segreto del suo amore per Romina.

40 anni di differenza, un solido amore

Ezio Greggio è impegnato sentimentalmente da un paio di anni con Romina Pierdomenico.

La coppia convive felicemente a Montecarlo. La differenza d’età tra i due sembrerebbe non essere mai stata un problema.

Lui ha 66 anni, lei ne ha 27: quasi 40 anni di differenza, che non sono riusciti a intaccare in nessun modo il loro amore.

Adesso, Ezio Greggio ha voluto dire la sua su Romina, stupendo tutti i loro fan.

La confessione di Ezio

Il conduttore tv si è espresso sulla sua splendida relazione con Romina e si è confessato sui suoi sentimenti nei confronti della giovane 27enne:

“La mia vita privata è privata. Posso dire che Romina è una persona speciale. Il resto non lo racconto, lo vivo.”

Greggio ha aggiunto di reputare Romina una donna unica. Questa è una delle prime volte che il conduttore si sbilancia e parla della sua meravigliosa love story.

Già in passato, però, aveva manifestato grandi stima e ammirazione nei confronti della fidanzata.

La donna aveva esordito a Uomini e Donne, come corteggiatrice del tronista Amedeo Barbato. Poi ha lavorato come ballerina a Colorado e come valletta a La sai l’ultima?

Ed è stato proprio in quell’occasione che Romina si è trovata a collaborare con il grande conduttore tv, che ha affiancato in maniera egregia.