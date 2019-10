Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, chi sono i due storici conduttori di Striscia La Notizia, colleghi nello spettacolo e amici nella vita

Scopriamone di più sui conduttori di Striscia La Notizia, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

Chi è Ezio Greggio

Nasce il 7 aprile del 1954 a Cossato.

Sin da giovane tenta di entrare a far parte del mondo dello spettacolo ed esordisce a Telebiella. Negli anni ’70, dopo una piccola parentesi alla RAI, conosce Gianfranco D’Angelo che lo convince a passare alla neonata Fininvest.

Qui lo affianca alla conduzione del programma comico Drive In, che gli consente di raggiungere la notorietà sperata. Esordisce come attore cinematografico nel 1980 nel film Sbamm!: a questo film seguiranno Vacanze di Natale, Yuppies, Killer per caso, Un’estate al mare, Super vacanze di Natale e molte altre pellicole.

Nel 1990 conduce Paperissima di Antonio Ricci, dopo di che raggiunge la massima popolarità conducendo dal 1988 Striscia la notizia, altro programma ideato da Ricci.

Nel 2019 conduce La sai l’ultima? – Digital Edition, assieme all’attuale compagna Romina Pierdomenico.

Chi è Enzo Iacchetti

Nasce a Castelleone, il 31 agosto del 1952.

Esordisce come attore comico nel 1979 al Derby Club di Milano, dopo di che lavora in numerosissime trasmissioni per Rai, Mediaset e Telemontecarlo.

Nel 1990 inizia la sua collaborazione con il Maurizio Costanzo Show, dove presenta le sue poesie e canzoni “bonsai“. Nel 1994 arriva la vera notorietà, con la conduzione di Striscia la notizia assieme a Ezio Greggio.

Recita in numerosi film per il cinema e per la televisione, tra cui Svitati, Mari del Sud, Nuovo Ordine Mondiale, e Benedetti Dal Signore assieme al collega Ezio Greggio.

Nel 2019, torna a condurre Striscia La Notizia, giunto ormai alla 32esima edizione.

Tutti i segreti della coppia di Striscia la Notizia

Ezio Greggio è stato sposato per vent’anni con Isabel Bengochea, dalla quale ha avuto due figli: Giacomo e Gabriele.

Dopo il divorzio dalla moglie, vive una relazione con la modella Nina Senicar, poi con Simona Gobbi e attualmente con Romina Pierdomenico, modella abruzzese con cui sta dal 2018.

Enzo Iacchetti ha un figlio, Martino, nato nel 1986 dalla ex moglie Roberta. Dal 2002 al 2007 ha avuto una relazione con la showgirl Maddalena Corvaglia.

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti sono colleghi nello spettacolo, ma amici nella vita, anche se si vedono poco. In una recente intervista per Ilgiornale, infatti, Iacchetti ha dichiarato di aver fatto il patto con Greggio di non litigare mai.

Ciò li porta a vedersi poco, ma a scherzare tutte le volte che si vedono e a coccolarsi. I due hanno condiviso molti momenti importanti delle loro vite, come la morte delle mamme, i divorzi e i dolori dei figli.