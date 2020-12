Ezio Greggio, vita stravolta dopo il dramma: il dolore è troppo grande

ll terribile dolore che ha colpito il conduttore Ezio Greggio, lo spinge ad aiutare i meno fortunati.

Anche i più accaniti fan di Ezio Greggio probabilmente non saranno a conoscenza di un terribile dramma che il conduttore ha dovuto vivere.

Il conduttore ha vissuto un vero e proprio trauma all’epoca della nascita di suo figlio Gabriele. Il parto non era stato dei più facili e i medici gli avevano dato subito la brutta notizia.

Oggi, fortunatamente, Greggio ha superato tutto e ha anche aiutato a salvare circa 15.000 vite!

Tutta la verità sul dramma di Ezio Greggio

Molti anni fa, alla nascita di Gabriele, il figlio di Ezio Greggio, il conduttore tv si è trovato di fronte a un vero e proprio dramma.

Venire al mondo, per Gabriele, non si è rivelato affatto facile, e il piccolo era stato obbligato a trascorrere del tempo in incubatrice.

L’accaduto addolorò moltissimo Ezio Greggio, che impiegò molto tempo per riprendersi dallo choc. A un certo punto ce la fece e scoprì solo dopo quanto quella sofferenza gli fosse servita.

Il dolore, infatti, ha reso Greggio un uomo migliore.

Il conduttore ha aiutato a salvare più di 15.000 vite

Dopo la nascita di Gabriele, infatti, Ezio approfondisce la realtà dei reparti di neonatologia che lottano per salvare la vita a bambini che pesano anche 750 grammi.

Come riportato dal Corriere della Sera, il conduttore è entrato in contatto con il professor Giorgio Rondini, Presidente dei Neonatologi italiani e primario di neonatologia dell’Ospedale San Matteo di Pavia, dal quale ha appreso numerosi disagi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ezio Greggio (@ezio_greggio)

Con l’aiuto di Ezio le associazioni hanno salvato circa 15.000 bambini nati prematuri.

Adesso siamo sicuri che i fan del conduttore non lo apprezzeranno soltanto per il suo senso dell’umorismo.