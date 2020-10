Un Ezio Greggio così arrabbiato non si era mai visto. Il noto conduttore e anche amato attore purtroppo ha avuto degli screzi con Mediaset.

E’ un volto da sempre legato all’azienda di Berlusconi quello di Ezio Greggio. Il comico, attore e presentatore ha riversato però, poche ore fa parole non proprio belle nei confronti di Mediaset. Ecco cos’è successo.

Ezio Greggio contro Mediaset: verso l’addio?

Non si è risparmiato in critiche Ezio Greggio. Il conduttore è pronto a passare alla concorrenza? Pare che alcuni screzi con la nota azienda possano presto portare il presentatore verso un addio definitivo. Ezio, infatti, nel corso della diciassettesima edizione del Festival del Cinema di Montecarlo, ha rilasciato alcune dichiarazioni piuttosto pesanti contro il colosso di Berlusconi.

La sua azienda di riferimento, Mediaset, pur amandolo e stimandolo purtroppo spesso – secondo la sua opinione- cade in errori piuttosto ‘vergognosi’. Alcune scelte riferibili alla qualità e alla sostanza dei programmi farebbero storcere il naso non solo a lui ma anche ad altri colleghi.

Ezio Greggio contro i Reality sempre più numerosi a Mediaset

Al Secolo XIX, Ezio ha confessato la sua opinione circa la scelta di Mediaset di puntare, stagione dopo stagione, sui reality. Il conduttore ha fatto una premessa:

Amo la tv rispettosa, fatta con autori, conduttori e professionalità

Poi però ha tenuto a specificare:

“Detesto i reality e lo schiacciamento verso il basso che sta facendo Mediaset non mi piace assolutamente”

Non ha mai nascosto il suo disgusto. Anche durante Striscia La Notizia era piuttosto evidente. Il suo show La sa l’ultima ha ottenuto in replica quest’estate ben il 10% di share non male considerando il periodo e il fatto che erano cose già viste.

Greggio puntualizza:

“Ha offerto due ore di divertimento sano e nobile e non con una manica di disgraziati buttati su un’isola o dentro una casa.”

Puntare sui reality è per lui un passo indietro piuttosto che uno in avanti:

“Credo sia una roba vergognosa e continuerò a dirlo: per forza poi il pubblico ti lascia e si cerca i film su Netflix.”

Greggio, addio a Striscia la notizia?

Con queste parole in molte temono un cambio di rotta da parte di Greggio. Su questo però il presentatore non lascia dubbi:

“Mi diverto molto, da 33 anni: l’affetto è sempre stato immenso e il pubblico non va mai tradito, va amato e rispettato.”

Quando tonerà a sedersi dietro l’amato bancone di Strisica? Il prossimo dicembre proprio con l’inseparabile compagne di avventure Enzo Iacchetti, che in alcune interviste passate ha qualificato come non suo amico.