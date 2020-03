Ezio Denti, chi è il noto criminologo? Fidanzata, gossip e vita privata

Chi è Ezio Denti, il noto criminologo e imprenditore aeronautico, che avrebbe una liaison in corso con l’ex modella Nina Moric

Scopriamo tutti i segreti di Ezio Denti, dalla carriera professionale nel mondo dell’aeronautica a quella nel campo della criminologia, dalla sua partecipazione alle trasmissioni di Barbara D’Urso fino ad arrivare all’eventuale flirt con Nina Moric.

Chi è Ezio Denti

Nasce a Teramo, il 24 ottobre del 1958, sotto il segno zodiacale dello Scorpione.

Per molti anni si dedica alla carriera imprenditoriale nel campo dell’aeronautica, fondando alcune tra le più importanti società italiane del settore degli elicotteri.

Consegue, inoltre, nella città di Friburgo, il Diploma di Ingegnere I.T.S. con specializzazione “Balistica applicata alla Criminologia”. Da qui, intraprende gli studi in alcune branche delle scienze forensi.

Denti è oggi un Criminologo Investigativo, specializzato in settori come la Sociologia della Sicurezza, la Pedagogia Interculturale e dei Fondamenti Anatomofisiologici dell’Attività Psichica, materie che ha approfondito sotto la guida ed in collaborazione di luminari

statunitensi.

Denti è un criminologo noto anche nel mondo della televisione italiana: il suo nome è risuonato nel corso del processo sull’omicidio di Yara Gambirasio; l’uomo, infatti, era consulente della difesa di Massimo Bossetti.

Di recente vive tra Milano e il Principato di Monaco e partecipa spesso alle trasmissioni di Barbara D’Urso. Nel 2020, per Live – Non è la d’Urso, sottopone i vip all’esame della macchina della verità dell’Alabama.

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte informazioni riguardo la vita privata di Ezio Denti.

Ciò che si sa è che di recente sia stato paparazzato in compagnia di Nina Moric, conosciuta nel corso di Live – Non è la d’Urso.

Il settimanale Nuovo ha riportato un’indiscrezione in base alla quale tra i due ci sarebbe del tenero. La coppia, in effetti, è stata pizzicata in atteggiamenti molto intimi, immortalati dalla macchina fotografica.