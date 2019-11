Ex Ilva, duro attacco di Di Maio: “Mittal ha firmato un contratto,...

Duro il commento di Di Maio sulla questione ex Ilva e sul comportamento del colosso franco-indiano. Stoccata anche a Salvini

Di Maio ne ha per tutti: stoccata ad Ancelor sulle sorti dell’ex Ilva di Taranto e duri attacchi al suo ex alleato di governo.

La posizione di Di Maio

Ce n’è per tutti: il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, non risparmia attacchi e frecciatine sulla questione ex Ilva di Taranto. Il colosso franco-indiano ha degli obblighi da rispettare.

“Ancelor Mittal ha firmato un contratto, che va rispettato. Lo Stato italiano si deve far rispettare, non siamo il Bengodi”.

Il commento del capo dei pentastellati arriva da Bruxelles, durante un collegamento con la trasmissione Unomattina. Un tema, quello dello scudo fiscale, ancora tutto da risolvere e che vedrà nel prossimo fine settimana riunirsi i 4 vertici della maggioranza per volere di Conte.

Il leader deil Movimento 5 Stelle non risparmia attacchi neppure al suo ex alleato di Governo e al suo partito:

“La manovra potevano farla loro, comodo parlare dall’opposizione”.

Il riferimento è alle critiche mosse da Matteo Salvini sulla Manovra di governo prevista per il prossimo anno.

La replica di Salvini

La replica del leader del Carroccio non tarda ad arrivare dai microfoni di Lady Radio

“A Taranto dai lavoratori della ex Ilva ci andrò quando ci sarà una soluzione: stiamo lavorando, sia pur dall’opposizione, per una soluzione”

fa sapere Matteo Salvini, che accusa il premier, Zingaretti e Di Maio di versare lacrime di coccodrillo quando sembra essere ormai troppo tardi.

Intanto, nel prossimo week-end, il premier Giuseppe Conte ha convocato i 4 leader di maggioranza per discutere dello scudo fiscale. Un incontro durante il quale si proverà a tracciare una nuova linea per lo stabilimento tarantino.

Oggi pomeriggio, invece, è previsto un nuovo vertice tra il premier ed i vertici di AncelorMittal, durante il quale Giuseppe Conte proporrà nuove condizione ed uno scudo fiscale più leggero.