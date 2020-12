Francesco Oppini, la sua ex famosa oggi irriconoscibile: ricordate chi è?

Vi ricordate l’ex fidanzata di Francesco Oppini? Prima sotto i riflettori, poi nel dimenticatoio. Ecco cosa fa oggi.

Francesco Oppini ha preso parte al Grande Fratello VIP 2020. La sua ex ragazza, al tempo, attirò l’attenzione del gossip, ma – dopo la fine della loro relazione – la giovane è caduta nel dimenticatoio.

Visto che il figlio del comico Franco Oppini e di Alba Parietti è ritornato a fare televisione, i fan del GF VIP si sono chiesti che fine avesse fatto l’ex fidanzata di Francesco.

Se siete curiosi di scoprire cosa fa oggi, non vi resta che continuare a leggere l’articolo.

Francesco Oppini, che fine ha fatto l’ex fidanzata?

Ve la ricordate l’ex fidanzata di Francesco Oppini? Si chiama Alessia Fabiani. La showgirl – quando iniziò la relazione con Francesco – aveva 26 anni mentre il ragazzo aveva 19 anni. Una storia d’amore che non fu tanto sostenuta da mamma Alba.

La ragazza è stata una delle letterine di Gerry Scotti nel programma Passaparola, nel quale ha mosso i primi passi anche Ilary Blasi ma anche la stessa Silvia Toffanin, che ora conduce Verissimo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Fabiani (@alessiafabiani_)



Alessia ha partecipato anche a diversi film, collaborando anche con Carlo Vanzina. Oggi non la vediamo molto in televisione, anzi: è – in sostanza – sparita dal piccolo schermo, tant’è che – attualmente – è impegnata in teatro, attività che aveva già iniziato a mettere in pratica nel 2003. Qualcuno però sicuramente l’ha intravista a All together now, nel famoso muro di Michelle Hunziker.

Francesco, chi è l’attuale fidanzata?

Al momento, Francesco Oppini è fidanzato con Cristina Tomasini, ragazza che tanto adora la mamma Alba Parietti, la quale la difende a spada tratta, quando il figlio magari sbaglia qualcosa o agisce in modo che potrebbe ferirla.

Cristina, infatti, è una ragazza d’oro, secondo la Parietti, che non deve farsi sfuggire per nulla al mondo. D’altronde, la loro relazione va a gonfie vele e – chissà – magari un giorno convoleranno a nozze, rendendo ancora più felice mamma Alba.